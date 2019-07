El estrés daña al corazón: estudio

México.- El estrés el algo que se debe tomar en cuenta ya que tiene muchas repercusiones en nuestra salud y bienestar aunque en un principio no podamos percatarnos de ello. Un reciente estudio encontró que el estrés destruye al corazón.

Cuando los episodios de estrés son constantes se pueden tener cuadros de ansiedad, dolor de cabeza, depresión, ataques de pánico ocasionados por la hormona cortisol, que se libera cuando el cuerpo se somete a presiones estresantes.

El estrés puede afectar el cuerpo, los pensamientos, las emociones y el comportamiento. De acuerdo a un estudio publicado por The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, las personas que poseen más altos niveles de cortisol en la sangre aumentan hasta cinco veces el riesgo de morir por enfermedades del corazón que aquellas que no la presentan.

Las hormonas, como el cortisol, liberadas durante las situaciones de estrés influyen de manera negativa en el organismo y aumentan la presión arterial y dañan el corazón profundamente, en algunos casos extremos, el nivel de cortisol puede ser tan alto que puede derivar en ataques al corazón fulminantes.

Se debe buscar atención médica inmediata cuando tras situaciones estresantes se presenta dolor en el pecho, falta de aire, sudoración, mareos, náuseas o dolor que se irradia al hombro y al brazo ya que podrían ser síntomas de un ataque cardíaco y no sólo síntomas de estrés.

Cómo identificar el estrés

Saber identificar los síntomas comunes del estrés ya es un gran paso para poder manejarlo. El estrés puede generar síntomas en el cuerpo, estado de ánimo y modificar el comportamiento. Clínica Mayo destaca los siguientes síntomas para cada caso:

Efectos comunes del estrés en el cuerpo

Dolor de cabeza

Tensión o dolor muscular

Dolor en el pecho

Fatiga

Cambios en el deseo sexual

Malestar estomacal

Problemas de sueño

Efectos comunes del estrés en el estado de ánimo

Ansiedad

Agitación

Falta de motivación o de concentración

Agobio

Irritabilidad o ira

Tristeza o depresión

Efectos comunes del estrés en el comportamiento