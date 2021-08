El hongo negro se asocia con el tratamiento Covid-19: Experta

México.- El hongo negro se ha vuelto una pesadilla dentro de la pandemia de covid-19 en la India y durante los últimos meses ha aparecido en otros países de América, incluido México y Sinaloa. Se trata de una infección que ennegrece los tejidos y puede llegar hasta los huesos.

Es también llamada micosis oportunista, ya que una de las razones por la cual se ha vuelto protagonista hoy en día es que tiene una alta incidencia entre pacientes enfermos y recuperados de covid-19. Es más letal incluso que el propio SARS-CoV-2, que hoy mantiene en jaque a los centros hospitalarios del mundo.

En entrevista para Debate, Edith Sánchez Paredes, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que el hongo negro no es nuevo ni en México ni en el mundo y tiene su historia desde 1820.

No obstante, apuntó que uno de los factores para que se desarrolle en el cuerpo humano es el uso de corticosteroides, una serie de medicamentos justamente claves para combatir la inflamación causada por la covid-19. Sánchez Paredes puntualizó que no es contagioso, y no debe causar alarma puesto que si se trata a tiempo puede curarse.

En Sinaloa, la Secretaría de Salud ha reconocido dos casos sospechosos de este padecimiento y otros estados del país, como Oaxaca, han reportado sospechosos.

Relación con el covid-19

Edith Sánchez Paredes, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, durante entrevista en vivo que el verdadero nombre del hongo negro es mucormicosis. Los más vulnerables a él son los diabéticos y personas inmunodeprimidas.

Sin embargo, Sánchez Paredes detalló que en el caso de la covid-19 se están sumando varios factores. “Nosotros sabemos, a lo largo de este año siete meses que nos hemos enfrentado a esta pandemia, muchos de los pacientes fueron tratados con corticosteroides. Los corticosteroides, lo que van a hacer es, por un lado, ayudar en los pacientes con covid-19 a disminuir la inflamación que estos pacientes están sufriendo por la presencia del virus, pero por otro lado, estos mismos medicamentos, lo que hacen es inmunodeprimir, es decir, se bajan las defensas del organismo”, explicó.

En este caso, dijo que los hongos van a aprovechar esa debilidad, aunado a que muchos de estos pacientes con covid-19 pueden estar en terapias intensivas e incluso estar conectados a los ventiladores mecánicos. “Y se va sumando todo esto para que posiblemente puedan desarrollar la mucormicosis”, explicó.

La doctora en ciencias biomédicas abundó que la mucormicosis es una enfermedad de rápida evolución. Normalmente, destacó que cuando las personas están afectadas por hongos, la enfermedad avanza de manera lenta, ya sea a nivel de la piel o en los pulmones a nivel respiratorio, pero este hongo, cuando se vuelve patógeno en esos pacientes en particular, avanza de manera muy rápida, incluso en semanas.

Otra característica, mencionó, es que afecta a la piel, al tejido subcutáneo, además de que tiene capacidad de destruir los huesos y llegar en algunos pacientes a afectar la cara y de ahí hasta el sistema nervioso.

“Las formas que nosotros generalmente vemos más frecuentes en este tipo de pacientes descompensados, es una mucormicosis de tipo rinocerebral, es decir, que va a afectar parte de la cara y también el sistema nervioso central. Pero también se puede presentar a nivel pulmonar y a nivel gástrico”, detalló.

Síntomas y repercusiones

La doctora explicó que la sintomatología de este hongo empieza con dolores de cabeza, visión borrosa, el párpado se inflama y luce caído.

Además se puede notar en la nariz, en la mucosa de la nariz, incluso en la parte del paladar, puntilleros, como úlceras pequeñas de color negro. En este punto, señaló, se debe de estar monitoreando cómo están los niveles de glucosa, ya que incluso, llegando al hospital y aunque le den el tratamiento adecuado para el hongo, si el paciente no está controlado en sus niveles de glucosa, va a ser muy complicado tratarlo.

Sánchez Paredes señaló que el hongo, además de destruir todos los tejidos a los que llega, también tapa los vasos sanguíneos y ya no permite la circulación.

“Se van a empezar a necrosar los tejidos, y entonces por eso es que vemos esas lesiones tan impactantes en la cara, en donde ya son lesiones negras, de ahí el nombre del hongo negro, pero se debe a la necrosis que surge de estos tejidos… puede dejar muchas secuelas en el caso de que los pacientes reciban tratamiento y puedan resolverlo”, apuntó.

Ante este panorama, indicó que generalmente se debe de quitar todo el tejido muerto para poder hacer posteriormente cirugías estéticas y lograr la reconstrucción. Lamentablemente, añadió que algunos pacientes llegan a perder el ojo o quedan con secuelas neurológicas.

Lo importante y crucial, insistió Sánchez Paredes, es comenzar un tratamiento en cuanto se sospeche que es hongo negro. Regularmente, añadió, el padecimiento se trata con antifúngicos, como anfotericina B, que en algunas ocasiones se acompaña de fluconazol y generalmente los pacientes pueden resolver de manera rápida y adecuada la enfermedad.

¿Cómo llega el hongo negro al organismo?

Edith Sánchez Paredes, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó el hongo negro pertenece al grupo de mucorales y que se encuentran en el suelo, en plantas, pan, frutas y verduras en descomposición.

“Es importante estar monitoreando que nuestros alimentos no se echen a perder, limpiar en las casas para que no se forme este hongo, que es un hongo filamentoso que de manera común lo llamamos como moho, que es color blanco grisáceo”, apuntó.

La experta, aclaró que este hongo no es contagioso. En realidad, la forma de adquirir la infección es a través de la inhalación de las estructuras del hongo y suelen estar siempre suspendidas en el aire. En el caso de los pacientes diabéticos descompensados, dijo que lo pueden llegar a inhalar y en algunos pacientes también pueden ser a nivel cutáneo, por ejemplo, en los pacientes que tengan quemaduras externas.

“No es una enfermedad contagiosa, entonces también que no teman por esto, que no se alarmen, entonces deben existir estos factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar una mucormicosis. Incluso no todos los pacientes que tengan diabetes, incluso descompensada, llegan a desarrollar la infección y tampoco está directamente asociado a la covid-19”, reafirmó.

México, atrasado en información

La tasa de mortalidad en estos momentos pudiera no ser tan alta, dijo la especialista. Sin embargo, antes de la pandemia la tasa de mortalidad era muy alta, oscilando entre el 70 y 90 por ciento.

Edith Sánchez Paredes, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que desafortunadamente en México no se tiene el número exacto de cuántos casos existe en toda la república. No obstante, compartió que hay algunos análisis que han hecho en Estados Unidos, particularmente en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades donde estiman que hay 1.7 casos por millón de personas al año.

Para entender...

¿Qué pasa en Sinaloa?

El secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, confirmó que en el estado se tenían dos casos sospechosos de hongo negro. Sin embargo, el pasado viernes, Tania Clarissa Medina, delegada del IMSS en Sinaloa, anunció que uno de ellos murió antes de confirmar que se tratara de mucormicosis, aun cuando presentaba todos los síntomas.



Debate compartió el día de ayer la historia de Marco Antonio García Moreno. Sus familiares compartieron que el joven fue diagnosticado con mucormicosis, también conocido como hongo negro. Al paciente se le realizó una limpieza en el rostro para retirarle el hongo negro y ahora pide ayuda para comprar el medicamento que le permita eliminar los residuos que le hayan quedado en su organismo.