El miedo a ser madre cuando se es positiva a Covid-19 en México

A las 36 semanas de gestación de su segundo embarazo, Carolina Cabral Cerón, de 32 años, maestra de primaria, asistió el 26 de diciembre del 2021 a casa de sus suegros para dar el abrazo de Navidad. Eran de las pocas personas con las que Carolina tenía contacto por su estado y por los cuidados que exige la pandemia, causada por el virus Covid-19, que enfrenta el país.

Sin embargo, ese día, Carolina y su esposo regresaron a casa con covid-19. Su cuñado estaba infectado, pero no lo sabía, también enfermaron sus suegros. Su hijo de 9 años de edad tuvo síntomas leves. La fecha de nacimiento de su bebé tuvo que aplazarse, pues en el hospital privado que contrató no dan atención a embarazadas con covid-19.

En México, durante toda la pandemia por covid-19, desde la semana epidemiológica 24 del 2020 hasta el 31 de octubre del 2021 (semana 43) se han estudiado 105 mil 513 mujeres con embarazo/puerperio (período que transcurre desde el parto hasta que vuelve al estado ordinario anterior a la gestación) con la sospecha de covid-19.

De las cuales 30 mil 370 (28.8 por ciento) han resultado positivas a covid-19 y de estas se tiene un total de 629 defunciones, con una letalidad acumulada de 2.07 por ciento. Durante la pandemia, los estados con mayor número de embarazadas positivas a covid-19 son Ciudad de México con 5 mil 811 casos, Guanajuato con mil 871 y Nuevo León con mil 851, de acuerdo con el último informe epidemiológico semanal de embarazadas y puérperas estudiadas, ante sospecha de covid-19, de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con corte al 31 de octubre de 2021 (shorturl.at/pvKNX).

‘No sabía que tenía covid’

Ni Carolina ni su esposo, Adrián Casales Carpintero, de 35 años de edad, y empleado del IMSS sabían o sospechaban ser portadores del virus, fue hasta el 5 de enero de 2022 que por protocolo del hospital que contrató para parir, le exigió la prueba de covid-19.

“Confirmé que era positiva con una prueba PCR. ¿Dónde nos infectamos? Alrededor del 26 de diciembre fuimos a dar el abrazo de Navidad a casa de mis suegros y mi cuñado, él ya tenía covid-19, pero tampoco lo sabía hasta uno o dos días después se enteró y pues ahí fue el contagio”, contó.

Después de saberse positivos a covid-19 comenzaron los síntomas, los cuales fueron leves en ambos, aunque sí hubo un día en el que se sintieron realmente mal, compartió. “En general es un malestar en articulaciones, congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza, eso fue lo que a nosotros nos dio, en realidad fue un día en el que tuvimos fiebre y posteriormente únicamente nos quedó la congestión”.

De acuerdo con Carolina, al comparar las molestias de su primer embarazo con este segundo padeciendo covid-19 no le generó molestias extras o más intensas, solo el dolor de espalda y la cintura, comunes en esta última etapa de una gestación. Pese a no tener síntomas graves, el nacimiento de su bebé programado para el 9 de enero se tuvo que aplazar, pues la recomendación del ginecólogo fue esperar a que pasara el tiempo de aislamiento y de contagio.

Al ser atendida en servicio particular, Carolina contó con la asesoría personalizada de un ginecólogo. “Sí acudí a mi ginecólogo, aun no nos daban el positivo, pero coincidió que yo tenía cita, entonces él ha sido el que nos ha llevado esta cuestión del tratamiento. Acudimos el mismo día que nos hicimos la prueba”.

El test para confirmar covid-19 se lo realizaron en un laboratorio privado de la Ciudad de México, lugar donde radica esta pareja, por lo que el servicio que recibió fue adecuado, rápido y seguro, pues en ese momento no había tanta gente haciéndose pruebas, algo que cambió días después, pues se enteró que estaban saturados de trabajo, contó Carolina.

El ginecólogo que contrató, le recomendó que al estar enferma de covid-19 debía cuidar que no le subiera la fiebre y para lo cual le recetó paracetamol y tomar abundantes líquidos. “Por el embarazo no puedo tomar ningún medicamento extra y pues en realidad mis síntomas no fueron tan graves, entonces tampoco lo necesité, y lavados nasales con solución salina”, platicó la mujer.

Aunque admitió que físicamente se vuelve difícil, en el embarazo ya casi al término, sobre todo respirar correctamente, con la congestión nasal se incrementa la dificultad, lo que la llevó a revisar rigurosamente su oxigenación tres veces al día, para prever cualquier complicación. Otra recomendación fue que acudiera al Hospital de Gineco-Obstetricia 4 del IMSS por tener el área covid-19 para las madres y los bebés.

“Ahí me atendió un excelente médico, que me dijo: “Si tú quieres que yo te interne, te interno y si quieres que hoy o mañana nazca tu bebé, ok, te programamos, no hay problema, el problema es que tú vas a estar en área covid y tu bebé también, y sí él no está infectado, entonces corre mucho riesgo, 90 por ciento que se va a infectar en cuneros y aparte tú no tienes síntomas graves, porque las mamás que están ahí, la mayoría están con oxígeno”, le advirtieron.

Con esta opinión, la de su ginecólogo y otra doctora que también consultaba, Carolina tomó la decisión de no internarse, pues los tres expertos aseguraron que podía esperar unos días más, para que pasara la infección.

El ginecólogo particular, le explicó a Carolina que solamente hasta que nace el bebé se le puede hacer una prueba de covid-19, pero no se sabe exactamente si se trasmite de mamá a bebé o es a la hora de nacer que lo adquiere de la mamá u otra persona infectada que esté cerca de él, como el mismo médico, enfermeras o personal de los cuneros, mencionó.

Según un artículo publicado por la Unicef en diciembre pasado (shorturl.at/evxB9), las mujeres embarazadas no parecen tener mayor propensión a contraer el covid-19 que el resto de la población. Sin embargo, una embarazada que contrae la enfermedad, podría correr el riesgo de que esta sea más grave o bien podría llegar a dar a luz prematuramente.

Unicef indica que aún no se sabe si el virus puede transmitirse de la madre al feto o al recién nacido. Hasta la fecha, en el líquido del útero o en la leche materna no se han encontrado muestras de covid-19 activa.

‘¡Híjole!, ahí te contagiaste’

“Fueron días de muchísimo estrés, cuando mi esposo y yo damos positivo, de verdad que sentí muchísima impotencia porque nosotros nos hemos cuidado mucho, a pesar de que mi esposo trabaja en un hospital, él es extremadamente cuidadoso con todo, desde que inició la pandemia llegaba y directo a bañarse”, contó.

Aplicaban también los cuidados en casa, lavado de manos, limpieza de zapatos y al ser maestra, no salía, pues seguía dando clases en línea, lo que le ayudaba a no tener que exponerse en aglomeraciones, incluso la compra de despensa la hacía en línea, contó.

“Evitábamos muchísimo el contacto, lo más posible, solo con la gente cercana, mis papás viven aquí a una cuadra y nunca los he dejado de ver, mis papás también se cuidaban mucho”, compartió. “Para mí fue algo muy frustrante porque dije ‘tanto cuidarme, tanto hacer para proteger al bebé, proteger a mi hijo, etcétera’ y una visita, y ni siquiera fue una visita a un lugar ajeno, sino a la casa de mis suegros, donde ya habíamos ido en otras ocasiones y de pronto fue así de ¡híjole!, ahí te contagiaste. Sí fue muy frustrante y una semana antes del parto”.

Para Carolina, la frustración vino sobre todo por no saber qué hacer, cómo actuar y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. ¿Qué pasaría si ella se enfermaba gravemente?, ¿Qué iba a pasar con el bebé? “Fueron muchas preguntas en muy poco tiempo y muy desesperante”, dijo. Sin embargo, contó que poco a poco fue entendiendo, pues consultó a varios doctores ginecobstetras que le explicaron que solo en los casos muy graves sí se puede afectar al bebé.

“En mi caso ya es un bebé de término, ya puede estar en el exterior sin problemas, pero si hubiera tenido menos semanas, quizá en ese punto pudiera haber sido más peligroso o un poco más alarmante para todos”, dijo.

Madres jóvenes

La comorbilidad en embarazadas positivas a covid-19 principalmente fueron la obesidad, con el 6.5 por ciento, la hipertensión arterial y diabetes con el 2.6 por ciento y asma en 1.8 por ciento, de acuerdo con informe epidemiológico semanal de embarazadas y puérperas bajo estudio de covid-19 de la SSA.

El rango de edad principal entre las mujeres embarazadas con diagnóstico positivo al virus (30 mil 370 casos) fue de los 25 a 29 años de edad con el 28.9 por ciento, seguido del grupo de los 20 a 24 años con el 23.9 por ciento y en tercer lugar las mujeres de 30 a 34 años con el 22.1 por ciento. Destaca que el 0.5 por ciento fueron mujeres de entre los 45 a 49 años de edad.

Otro dato notorio es que de las embarazas el 21.5 por ciento dieron positivo a covid-19 en el primer trimestre de la gestación, el 30.2 por ciento en el segundo trimestre y la gran mayoría, el 48.3 por ciento, en el tercer trimestre, como Carolina. En los casos graves pasaron 3.6 días desde el inicio de síntomas y el ingreso al hospital, señaló este informe, en el que además se da cuenta de que se tenía en seguimiento 361 casos graves hospitalizados, en los que en la mayoría de las complicaciones se debieron a la obesidad de la madre (7.8 por ciento). El 6.9 por ciento de estos 361 casos fueron intubadas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según la SSA en el análisis de las defunciones por covid-19 durante la pandemia en México 2020-2021, se contabilizaron 629 defunciones maternas por el virus. El 35.4 por ciento de estas ocurrieron en el IMSS, el 57.5 por ciento en la Secretaría de Salud. La mayoría de las muertes se dieron en el tercer trimestre del embarazo, 36.9 por ciento, y el 30.8 por ciento en el puerperio.

“Es la cuestión emocional y que tu cerebro te juega muchas bromas, empiezas a pensar muchos escenarios fatalistas en los que te preocupas de más, pero creo que el hablar con médicos, con gente profesional y que tiene conocimientos al respecto a mí me tranquilizó mucho”, contó Carolina. La tranquilidad se la dieron también sus padres, quienes cuidaron a su pequeño de 9 años, pese a los riesgos de ser contagiados, así como de sus amistades más cercanas, comentó.

Nacer en pandemia

El jueves 13 de enero de 2022, cuatro días después de su primera fecha de parto, Carolina se practicó un ultrasonido, la doctora que le realizaría la cesárea encontró una circular en el cuello del bebé, por lo que el parto se volvió a cambiar de fecha, esta vez para del sábado 15 de enero al viernes 14, pues se consideró como una urgencia, explicó. Solo bastó que Carolina le dijera las fechas de inicio de síntomas, de la prueba y contestar otras preguntas, para que, sin la prueba negativa fuera recibida en este hospital privado, ya que no acepta pacientes positivas a covid-19.

“No tenemos la prueba que diga tal cual negativo, pero por fechas ya pasamos el punto de contagio”, mencionó Carolina. De esa manera, el 14 de enero de 2022, Alexander llegó a este mundo pesando 3 kilogramos y con muy buena salud. Para Carolina las mujeres embarazadas con covid-19 deben tener una mente serena, porque “les juega pesado” y sobre todo seguir las indicaciones médicas.

Carolina no tiene quejas sobre los servicios médicos que recibió y piensa que corrió con suerte porque todo pasó poco antes del exponencial aumento de casos positivos de esta cuarta ola de covid-19 en México, con la presencia de la variante ómicron.

Covid-19 durante el embarazo

La sintomatología presentada en pacientes confirmadas a covid-19 son, en primer lugar, cefalea (68.5 por ciento), tos (66.5 por ciento), fiebre (50.8 por ciento), mialgias (46.4 por ciento). En los casos graves pasaron 3.6 días desde el inicio de síntomas y el ingreso hospitalario.

La mayoría de las defunciones de mujeres embarazadas con resultado positivo a covid-19 fallecieron en el tercer trimestre del embarazo (36.9 por ciento) y en el puerperio (30.8 por ciento).

En el caso de Carolina, gastó 350 pesos en el oxímetro, más de 100 pesos en el termómetro, en varias cajas de paracetamol, en vitaminas A, C y D recomendadas por el pediatra para su hijo con un costo de 150 pesos, en el “sterimar” para lavados nasales 200 pesos y otro medicamento compuesto en 100 pesos. “Si bien no es un gasto gigantesco, es un gasto constante”, compartió