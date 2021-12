El nuevo coronavirus seguirá evolucionando de forma Inevitable: hasta 50 mutaciones en dos años

México.- El genoma completo del SARS-CoV-2 tiene 30 mil nucleótidos, y por cada vez que se replica, comete errores de escritura en su genoma. Estos errores le confieren una tasa de mutación estable, y se conoce que generará un promedio de 24.867 por año (casi 25). Por matemáticas simples, nos daremos cuenta que, en dos años, el coronavirus actual generaría cerca de 50 mutaciones en promedio.

La variante más reciente del virus de covid-19 es ómicron, y ya lleva alrededor de 60 cambios en su genoma respecto a la variante original que apareció en Wuhan, China. Así lo explicó el biólogo, maestro en bioinformática y divulgador científico Aimer Alonso Gutiérrez Díaz durante una charla concertada para Debate vía Zoom.

Aimer, además, comentó que esta cantidad de mutaciones no indica una anomalía en la nueva variante, sino que el virus continúa mutando, como es predecible que lo haga. El joven científico explicó que el número de mutaciones en el virus no determina si será más exitoso, más transmisible o más patógeno para el ser humano, pero sí es un indicador de que sigue evolucionando.

En un futuro, “no va a haber ni ómicron, ni alfa […] en un año son de nuevo 40 mutaciones que estamos esperando, entonces, ómicron ya no va a estar, ya no va a ser el tema en la evolución del virus”, es decir, con el recambio que tendrá el virus, ómicron será un ancestro de las nuevas mutantes, tal como lo será delta y lo han sido otras variantes.

Fuentes: Covid-lineages.org, Nextrain (Family Tree); portal.uned.es; OMS: variantes de preocupación.

Notas: Las mutaciones aquí mostradas no son todas las compartidas entre variantes, se han elegido solo algunos ejemplos relevantes. Muchas mutaciones pueden aparecer simultáneamente entre variantes lejanas entre sí en el árbol genealógico del SARS-CoV-2. Las mutaciones se describen por proteína de ubicación y por cambio que ocurre en el código original del virus: S=Spike (proteína pico), el número indica la posición en el genoma y la letra antes del número indica el aminoácido original que se codificaba y que se sustituye por el indicado con la letra al final del número (consulte código en https://www.fao.org/3/y2775s/y2775s0i.htm). Las mutaciones originan cambios en las proteínas del virus al cambiar en ellas los aminoácidos que las constituyen

¿Son mejores las nuevas variantes?

“Se asume que la aparición de una nueva variante ya significa que es mejor a la anterior, y no es necesariamente cierto”, dijo Aimer, mientras rescataba el ejemplo de uno de los primeros evolucionistas de la historia humana, Charles Darwin. El divulgador contó que Darwin, al estudiar las aves en las islas Galápagos, se dio cuenta de que los organismos eran diferentes por la separación geográfica que había entre las islas; ahora, que se estudia al coronavirus, se observa algo similar entre las secuencias virales, y conforme se separan de su familia original, las nuevas variantes serán más diferentes.

Subrayó que hay una gran diferencia entre los virus y los organismos superiores y es que estos últimos evolucionan a escalas muy lentas, y con el SARS-CoV-2 es posible observar en tiempo real su evolución. “Hasta la fecha, nadie ha podido en realidad ver en tiempo y escala humana el proceso evolutivo (de organismos superiores)”, mencionó, trayendo a colación que el ser humano tiene un recambio generacional con diferencias más o menos notables cada 25 años, en comparación con los virus como el SARS-CoV-2, que tienen un recambio generacional de cinco días.

“Por ejemplo, delta apareció en noviembre del año pasado, se detectó en India, y ya llevamos hablando todo el año de delta, como si delta hubiese sido el mismo, como si siempre ha sido el mismo, y no”, lo que significa que los virus cambian muy rápido y se van diferenciando conforme se reproducen.

¿A quién se parece ómicron?

Algo que se hace normalmente, tanto en la ciencia como en los medios de información, es que se comparan las nuevas variantes con el virus original, lo que, en términos de mutaciones, va a generar resultados alarmantes, como es el caso de alrededor de las 60 mutaciones en ómicron. Pero los virus, como cualquier otra entidad biológica, tienen ancestros más cercanos, “la familia (o clado) de ómicron es alfa y gamma, gamma fue conocida como P.1 o la variante conocida en Brasil”, destacó Aimer Gutiérrez. Explicó que solo cuando hacemos un análisis del virus en torno a su familia cercana, notaremos que continúa mutando como puede hacerlo, a una tasa de dos mutaciones al mes y, por tanto, tendrá rasgos compartidos con sus familiares alfa y gamma.

Para el biólogo, conocer lo anterior permite trasmitir información más certera, porque no se empieza de cero; no es que ómicron haya aparecido de repente y, por tanto, no se conozca cómo se comportará: por sus características genéticas parecidas a alfa y a gamma, se especuló que podría tener cierto poder para evadir la respuesta inmune, tal como ocurre con sus familiares que evaden ligera o parcialmente el sistema inmune. El monitoreo de estos cambios, según el bioinformático, ofrece mucha información, porque además de saber cómo es la familia de los virus, se conoce cómo se está diversificando, algo que obligatoriamente hará el coronavirus al reproducirse.

¿Preocupa el número de mutaciones?

El número de mutaciones no implica siempre ventajas para el virus y desventajas para el hospedero, en este caso el humano. Ómicron tiene algunos cambios que le benefician para poder escapar a los anticuerpos generados para la variante original de Wuhan en las vacunas, pero también tiene variaciones que le perjudican. En ese sentido, Gutiérrez Díaz refirió que el número de mutaciones que tiene una variante se debe observar como una situación con más de una interacción, es decir, las mutaciones se interrelacionan, no son independientes entre sí para la función del virus, y entonces, dependerá del balance entre mutaciones a favor y en contra que se van generando para que variantes, como ómicron, continúen siendo exitosas.

El bioinformático y divulgador científico señaló que ómicron tiene mutaciones que son totalmente nuevas, que ningún SARS-CoV-2 las había tenido antes, “nosotros esperamos que, más bien, esto esté perjudicando al virus”, dijo.

¿Cuáles variantes son más exitosas?

Al aparecer, una nueva variante no implica que esta se mantenga presente en la población siendo la mejor, sino que la evolución tan rápida también genera errores y tendrá para el virus un costo. Si cambia de generación cada cinco días, el virus perderá estabilidad en sus características: algunos errores le dan ventajas, pero otros lo debilitan. Entonces, no es el virus más capaz el que sobrevive, sino el que resiste más a los cambios negativos que lo degradan o desgastan, haciéndole perder sus características originales, explicó Aimer.

Eso podría estar ocurriendo ya con delta, una variante en principio exitosa, que se ha distribuido en todo el globo y ha tenido la oportunidad de reproducirse ampliamente; por tanto, continúa mutando y desgastándose. Si bien, delta es exitosa y evoluciona más rápido por la sobreexpansión y sobredistribución en el globo, los virus que no son delta también continúan cambiando, pero de una manera mucho más restringida, lo que les permite acumular cambios más lentamente, pero que seguramente tendrán la oportunidad de esparcir en caso de configurar una mutación exitosa.

Una vez que se “agote” la variante delta, “una vez se desgasta, que quiere decir que acumula mucha mutación, ya le da espacio a nuevas variantes, que no necesariamente son de por sí mejores, solo que no vienen con esa carga de mutación de delta”, dijo el entrevistado. Así, al analizar las nuevas mutantes, los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, pueden notar cuáles son de interés, cuáles son preocupantes y a cuáles continuar observando.

¿Qué viene en la pandemia?

El virus no continúa en la población solo por sí mismo, sino que tiene a su disposición a quién infectar; nosotros los humanos, una población numerosa y en movimiento, que además no ha generado una inmunidad de rebaño frente a la pandemia, es decir, hay todavía en el mundo muchas personas que no han recibido ni una sola dosis de vacunas como para generar una inmunidad, que dé batalla al virus, y es por eso que el virus seguirá cambiando.

Para el biólogo, es necesario resaltar el contexto de la población donde se descubrió ómicron. En África, el promedio de la vacunación a nivel continente era del siete por ciento con dosis incompletas a finales de noviembre, y la variante delta podía distribuirse a sus anchas; por otra parte, en Sudáfrica, el 50 por ciento de la población estaba cubierta con al menos una sola dosis, pero el otro porcentaje estaba susceptible al contagio de las diversas variantes presentes, la cuales fueron mutando para dar paso a ómicron, a ritmo lento pero seguro; mientras que delta se esparcía con libertad y sin competencia en el resto del continente no vacunado, dadas sus características de transmisión rápida.

Ahora, ómicron continuará presente en el mundo, no solo por tener una rapidez de transmisión mayor que delta, sino porque delta ya se está desgastando lo suficiente y desaparecerá de la población en el futuro próximo, dando paso a otras variantes, sus descendientes. Lo mismo sucederá con ómicron, concluyó.

Para entender...

Ómicron en Sudáfrica

La variante ómicron se detectó durante una explosión de casos de covid-19 en Sudáfrica, ahí se convirtió rápidamente en la variante dominante. La causa de su predominancia en Sudáfrica puede deberse a factores, como tener alta transmisibilidad, pero también pudo influir que ómicron presenta una evasión parcial de la inmunidad a la vacunación, pues los infectados vacunados eran más inmunes a otras variantes que a ómicron. Epidemiólogos tampoco descartan que haya podido ocurrir un evento de superpropagación que ayudó a su esparcimiento (Factcheck.org).

El Dato

Variantes del futuro

Es probable que para el próximo junio del 2022, el SARS-CoV-2 tenga cerca de 12 nuevas mutaciones que surjan para entonces, como descendientes de delta y ómicron (@Bio-Virología).

Nombre: Aimer Alonso Gutiérrez Díaz.

Profesión: Divulgador y bioinformático.

Trayectoria: Estudió la licenciatura en biología y la maestría en bioinformática en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente difunde datos de la pandemia con base científica en Facebook como fundador del blog Bio-Virología (Puede leerle en: https://n9.cl/hol03 y @BioViral). Es cofundador, escritor y editor del blog de divulgación científica Biología Teórica para Tod@s, además escribe para la página de Facebook de Biología Molecular México. Es también estudiante de doctorado y miembro investigador del Centro para el Estudio de la Evolución en Acción Beacon.

Foto: Cortesía