El peligro que corres al tener un tatuaje

Muchas personas recurren a tomar sus medidas previas a la hora de seleccionar un lugar donde realizarse un tatuaje, desde la calidad y esterilización de los materiales hasta indagar sobre la calidad del artista.

Tatuaje. Foto: Temática Pixabay

Dicha decisión puede causar problemas en el sistema inmunológico del cuerpo humano al transcurso de algunos años, de acuerdo con los descubrimientos de científicos alemanes y franceses.

De acuerdo con lo publicado por RT, un estudio realizado que han publicado en 'Scientific Reports', dichos especialistas explican el impacto de los pigmentos de la tinta de los tatuajes, que contiene hollín, óxidos metálicos y sales.

Estos compuestos no son tóxicos si se consumen por la vía oral. Sin embargo, los síntomas que causan estos colorantes tan sólo suelen provocar enrojecimiento de la piel.

Tatuaje. Foto: Temática Pixabay

En los lugares donde se encuentra un tatuaje, se encontró una proporción alterada de proteínas, además de una cantidad elevada de lípidos, pero lo que más resalta fue la acumulación de pigmentos en los nodos linfáticos.

Por consecuencia, los ganglios en esa zona aumentaron de tamaño y sus moléculas orgánicas cambiaron. Por parte de los investigadores no pudieron observar nanopartículas dañinas con el flujo de la linfa.

Tatuaje. Foto: Temática Pixabay

Mientras que, el sistema inmune detecta esos compuestos como objetos ajenos, por lo que la acumulación permanente puede provocar "inflamaciones cutáneas y otras adversidades", señala el equipo de científicos.

Los tatuajes que borran las manchas del vitíligo

Irene Flores no disimula su emoción frente al espejo. A pesar de la hinchazón que ha dejado el paso de una aguja en su rostro, la mancha blanquecina de vitíligo que cubría su piel se ha desvanecido bajo un tatuaje cuya tinta emula el color de su tez.

En un país como Bolivia, donde la mayoría de la gente es de tez morena, las personas con vitíligo ven en los tatuajes una opción para disimular su enfermedad.

La piel no siempre se transforma de manera permanente tras una sola aplicación. Foto: AP

“No me he sentido mejor en 20 años”, aseguró esta mujer de 40 años y madre de cinco hijos la primera vez que se sometió a la aguja del tatuador Enrique Castro hace más de un mes.

La piel no siempre se transforma de manera permanente tras una sola aplicación, pero Irene se muestra optimista a pesar de que la pintura debe retocarse. “Ahorita está súper (bien)... Después se va pelando como la papa, pero estoy conforme”, dijo Irene, quien ha tenido que volver en tres ocasiones.

Antes de darle una oportunidad a la máquina de Castro, su padecimiento desteñía un área de su piel morena desde la frente hasta la comisura de los labios en la parte derecha de su cara. Hoy, en cambio, esa zona que antes carecía de pigmento ha adquirido un tono rosado oscuro, que según Castro poco a poco se igualará al resto de su piel.

Enrique Castro importa sus pinturas desde Brasil. Foto: AP

Los retoques dependen del tamaño de la mancha y la ubicación. En las manos, por ejemplo, suelen requerirse más sesiones, pues la piel es más gruesa.

Irene pasó años camuflando la enfermedad que arrastra desde su adolescencia con maquillaje y cremas recetadas por dermatólogos, pero el calor de la panadería en la que trabaja como cajera derretía la pintura y los tratamientos no surtían efecto. Por eso, alentada por su hijo adolescente, decidió darle una oportunidad a los tatuajes.

A simple vista, su mancha de vitíligo se nota poco. Desde que inició el tratamiento no ha dejado de usar sombrero para protegerse del sol y ha hecho una pausa en su trabajo de la panadería en los suburbios de La Paz para ayudar al proceso.

Irene se muestra optimista a pesar de que la pintura debe retocarse. Foto: AP

En cada retoque dice sentir nervios. Acostada en una camilla, agarra con fuerza su cartera para controlar su temor mientras la aguja perfora la dermis y esparce el pigmento. Castro limpia la sangre mezclada con pintura y aplica vaselina para cerrar los poros mientras una melodía de reggae amortigua el ruido de su máquina sobre la piel de Irene.

Como ella, Carina Borda ha pasado años tratando de ocultar la decoloración en su piel. Incluso en los días calurosos se aferra a su chal porque le cubre las manchas en la parte superior del pecho y la base del cuello. Es otra de las mujeres que ha confiado en la técnica de Castro y se muestra optimista tras la primera sesión.

“El tatuaje no es lo ideal pero es mejor que el maquillaje. Es como la última alternativa; por eso me decidí”, dijo esta universitaria de 25 años.

Quien padece vitíligo no sólo sufre la enfermedad en la piel, sino también en su autoestima. Las manchas se perciben como cicatrices y por la manera en la que la gente los mira al pasar junto a ellos en la calle pareciera un padecimiento contagioso, aseguran personas que padecen el mal.

Los retoques dependen del tamaño de la mancha y la ubicación. Foto: AP

“La gente se aparta de a poco cuando te ven”, dijo Irene.

“Piensan que es contagioso y eso te lastima”, acotó Carina.

El vitíligo puede afectar diversas áreas corporales y se manifiesta cuando el cuerpo ataca y destruye los melanocitos, las células que producen el color de la piel. Las causas van desde la condición hereditaria hasta el estrés y no se conoce una cura definitiva.

En Bolivia no hay cifras oficiales sobre la enfermedad, pero está entre las diez causas de consulta más frecuente por dermatosis, dijo la dermatóloga Ninosthka Guillén, quien tiene un consultorio privado en La Paz.

Tatuaje. Foto: AP

Para ella, el tatuaje no es una solución adecuada: al ser una micropunción que utiliza tintes, puede provocar cicatriz queloide si no es aplicada con el asesoramiento de un experto. Por eso prefiere el maquillaje y las cremas, que si bien no ofrecen una solución permanente, pueden disminuir la apariencia de las manchas.

Con información de RT.