El semen contiene una amplia variedad de virus

El análisis de la literatura médica actual reveló evidencias genéticas de la presencia de 27 virus infecciosos en el semen, incluyendo agentes que son temibles como el Zika, el ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa y el chikungunya, junto con las paperas, el virus de Epstein-Barr y la varicela.

"Los profesionales clínicos y los investigadores deben pensar en la posibilidad de que virus que tradicionalmente no se han trasmitido sexualmente puedan persistir en el semen, y por tanto esto plantea la posibilidad de la trasmisión sexual", dijo el investigador líder Alex Salam, investigador clínico del grupo de investigación sobre enfermedades epidémicas de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

Pero la presencia de virus en el semen no significa que cada virus pueda trasmitirse sexualmente, indicaron los investigadores.

"La detección significa que se encontraron evidencias de material genético viral o proteína viral en el semen", dijo Salam. "Es importante indicar que esto no significa que el virus sea viable, es decir, capaz de replicarse. Para demostrar esto, el virus debe ser aislado y se le debe hacer crecer en células o en animales. No se ha realizado esta prueba en muchos de esos virus, así que no sabemos si el virus es viable o no".

El sexo también podría no ser el medio más eficiente de trasmisión de estos virus. El Dr. Pritish Tosh, experto en enfermedades infecciosas, comentó que hay muchos más casos de Zika que se han trasmitido a través de las picaduras de mosquitos que a través del contacto sexual.

Las personas también son mucho más propensas a contraer el virus de Epstein-Barr, que provoca la mononucleosis, a partir del estornudo o la tos de otra persona que no se ha protegido que a partir del sexo, dijo Tosh, profesor asociado en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota.

"De alguna manera no importa si se puede propagar a través del semen si también se puede propagar a través de la saliva", añadió Tosh.

Para este informe, Salam y sus colaboradores revisaron más de 3,800 artículos científicos publicados sobre los virus y el semen. Su revisión resultó en una lista de 27 virus infecciosos que se han encontrado en el semen humano.

La lista incluye a los culpables obvios, como los virus de las hepatitis, del herpes y del VIH. Pero también incluye una variedad de otros virus que se sabe que normalmente pasan de una persona a otra a través de la sangre, la saliva u otros medios.

Para la mayoría de los virus de la lista, faltan datos con respecto a la posibilidad de trasmisión sexual, reportaron los investigadores.

"No está claro hasta qué punto los virus detectados en el semen también se pueden trasmitir sexualmente", dijo Salam. "Los virus deben ser viables, pero esto por sí solo podría no ser suficiente para la trasmisión sexual. Para algunos, encontramos evidencias de trasmisión sexual, pero para otros no encontramos evidencias que indicaran una cosa o la otra".

Tosh dijo que tiene sentido que los virus sean capaces de establecerse en el semen. "Es relativamente fácil para los virus llegar allí, y relativamente más difícil para el sistema inmunitario limpiar estos virus", explicó.

El sistema inmunitario tiende a ver el esperma como algo externo al cuerpo, y por tanto un objetivo potencial al que atacar, comentó Tosh.

"Para asegurarse de la supervivencia del esperma, los testículos son santuarios inmunológicos a los que realmente el sistema inmunitario no accede mucho", explicó.

Desafortunadamente, este santuario también puede proteger a los virus peligrosos del sistema inmunitario. El Zika se elimina del torrente sanguíneo en una semana, pero puede seguir presente en el semen durante meses, señaló Tosh. Y ha habido casos de supervivientes al ébola que más tarde han vuelto a iniciar un brote porque el virus permaneció latente y activo en sus testículos.

Salam indicó que ningún estudio ha encontrado a la influenza en el semen, aunque se ha encontrado el virus de la gripe en los testículos.

"No hay evidencias en la actualidad de que la influenza pueda trasmitirse sexualmente", comentó Salam.

Pero la lista realizada por Salam y sus colaboradores sí contenía otros virus que provocan síntomas como los del resfriado y la gripe, incluyendo los adenovirus y los citomegalovirus.

Se necesita más investigación para saber el potencial de trasmisión sexual de estos virus, dijo el Dr. Amesh Adalja, profesor principal asociado en el Centro de Seguridad de la Salud Johns Hopkins, en Baltimore.

"Será esencial comprender cuáles de estos virus tienen unos componentes de trasmisión sexual significativos, y posiblemente no reconocidos, en su epidemiología", añadió Adalja.