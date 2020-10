El origen del síndrome de la cabaña se remonta al siglo XX, su nombre inicial es “cabin fever”. En esta época, muchos colonos americanos debían pasar largas temporadas en invierno dentro de sus cabañas, experimentando síntomas depresivos, ansiosos y sensación de enjaulamiento, explica el psicoterapeuta Óscar Mario Araujo Olivas, quien aborda el tema.

“Cuando una persona experimenta miedo o rechazo ante la necesidad de exponerse y salir de casa después de un largo período sin hacerlo, puede padecer el síndrome de la cabaña, de acuerdo con la UNAM”, señala.

El síndrome de la cabaña hace alusión al temor y vivencias desagradables que se activan en relación a la exposición real o mental a todo lo que conlleve salir de casa y de la situación estrictamente actual, optando así por la reclusión como forma de vida deseada ante la percepción de seguridad que conlleva.

“Es importante normalizar todas estas sensaciones y emociones que están apareciendo en relación a la desescalada y al momento vital en el que nos estamos encontrando. Es normal sentirnos con miedo, angustia o inseguros, dado que hay un posible riesgo al contagio y es algo que estamos aprendiendo a convivir con ello durante meses”, enfatiza el psicoterapeuta.

Sentir miedo es normal. Nuestra emociones están para avisarnos de los peligro que puede haber a nuestro alrededor, por tanto, aquí está cumpliendo una función necesaria. Lo importante es gestionarlo, atender su aviso, por ejemplo, para llevar a cabo las medidas propuestas por sanidad, pero sin dejar que esta emoción nos paralice o bloquee.



Causas

El estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus ha obligado a estar confinado y ha cambiado la rutina de las personas. El encierro en casa ha provocado que la mayoría de las personas hayan tenido que habituarse a una realidad desconocida. Una situación nueva a la que hay que hacer frente y que tiene sus peligros.

“Está presente la sensación de miedo de salir del hogar por un latente temor ligado al riesgo de contagio. Al entrar en confinamiento, cada persona se vio afectada de diversas maneras (presencia de sentimientos de angustia, ansiedad, problemas para conciliar el sueño, impaciencia, etc.) de esta forma, al salir de casa toca volver a una realidad diferente, lo cual puede afectar nuevamente, y por ello será necesario acostumbrarse a esta nueva normalidad, convivir con el COVID-19 y salir de casa, espacio que se transformó en el lugar de protección y refugio por varias semanas de confinamiento”, manifiesta Óscar Mario Araujo.

Si algo podemos prever es que nuestra vida no va a ser la misma que antes de la llegada del COVID-19 al mundo. Muchas son las prevenciones que tenemos que poner en marcha antes, durante y después de salir pueden convertirse en algo tedioso, que unido al temor que podamos sentir, nos anima a que la mejor idea es no salir de casa.



Manifestación

Este síndrome de la cabaña se manifiesta junto con síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión, esto no implica que estemos bajo ese cuadro clínico, sino que la manifestación de síntomas que se presentan están relacionados con este tipo de problema: puede aparecer angustia, miedo, tristeza, apatía, nerviosismo, problemas para conciliar el sueño, etc.

“También podemos sentirnos con el síndrome de la cabaña con mayor letargia, es decir, aparece la sensación de cansancio, dificultad para levantarnos por las mañanas o sensación de no tener apetencia por realizar determinada actividad”, comenta Araujo Olivas.

Otro de los síntomas del síndrome de la cabaña que puede darse es la falta de motivación en relación a actividades que se tengan que realizar, especialmente en el exterior.

Algunas reacciones se pueden presentar en el ámbito emocional o con sintomatología cognitiva, así como características fisiológicas: taquicardia, sudoración y dificultad motora. Y como ya lo comenté, es posible padecer trastornos de ansiedad, depresión y estrés.



Síntomas

Es muy frecuente que se experimenten alteraciones en los patrones de sueño: mayor frecuencia de siestas duraderas, sensaciones de cansancio y letargo. Otros síntomas a destacar son los siguientes:

A nivel de cognitivo: dificultad para la concentración, déficits de memoria.

A nivel emocional: sensación de nerviosismo, síntomas depresivos y ansiosos, sensación de desasosiego y enjaulamiento, frustración, angustia y temor.

Falta de motivación: presencia de desgano, gran esfuerzo para realizar tareas cotidianas, sobre todo que impliquen salir al exterior.

Excesivo miedo a salir, retomar la rutina y relaciones sociales.



Consejos psicológicos

Plantearnos objetivos realizables: conforme el confinamiento avanza, ir retomando de manera progresiva las actividades de la vida cotidiana. De forma que empecemos a exponernos primero a aquellas situaciones que nos generan menor ansiedad, hasta habituarnos. Diseñar una rutina: con el fin de evitar demasiado tiempo inactivos (siestas largas, excesivo tiempo en el sofá o cama…) es necesario establecer una rutina marcando unos horarios básicos para dormir, levantarse, la higiene personal o comidas. Importante también planificar actividades que impliquen salir al exterior. Realizar ejercicio físico: para evitar la inactividad y como parte de la rutina, es muy recomendable la realización diaria de ejercicio físico. Mantener contacto social: fomentar el contacto social, a través de redes sociales, videollamadas, mensajes… y cuando en el desescalamiento se permitan actividades sociales, exponernos progresivamente a ellas. Expresión emocional: es importante que podamos transmitir cómo nos sentimos a aquellas personas que son importantes para nosotros. Es también relevante no invalidar las emociones negativas que podamos experimentar: tristeza, desasosiego… puesto que a pesar de ser incómodas, son totalmente necesarias.



Algunas recomendaciones