El uso de cubrebocas sí reduciría el contagio de coronavirus; estudio

Reino Unido.- Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge y Greenwich ha encontrado que el uso de cubrebocas sí puede prevenir la dispersión del covid-19 y evitar brotes de la enfermedad.

Para que este método funcione se deben utilizar de manera frecuente en lugares públicos. El estudio refiere que si se usan cubrebocas en lugares públicos pueden mantener el R0 por debajo del 1.0 por ciento con lo que se evitarían nuevas oleadas aunque se tendría que combinar con las medidas de confinamiento.

El estudio fue dado a conocer por Proceedings of the Royal Society y en ella se indican que las medidas de confinamiento no son las únicas que pueden ayudar a frenar la pandemia de Coronavirus en el mundo.

El estudio indica que los cubrebocas deben ser utilizados por todas las personas y no solamente por aquellos que presentan síntomas de Covid-19.

Nuestro análisis respalda la adopción inmediata y universal de cubrebocas por la ciudadanía, subraya el principal autor, Richard Stutt, de la universidad de Cambridge.

Los integrantes del estudio indican que cada gobierno debería dar instrucciones precisas sobre cómo fabricar de manera correcta esta herramienta.

Poco que perder con el uso extendido de cubrebocas

“Tenemos poco que perder con la adopción extendida de cubrebocas y las ganancias podrían ser significativas”, insistió.

Si el 100 % de la población combinara su uso en público con otras medidas intermitentes de confinamiento se evita el resurgimiento del virus durante los 18 meses requeridos para dar con una posible vacuna, advirtieron.

Incluso detectaron que los cubrebocas caseros hechos de camisetas de algodón o trapos de cocina son un 90 % efectivas a la hora de prevenir la transmisión.

De acuerdo con el estudio, si toda la población llevara cubrebocas de un 75 % de efectividad se podría rebajar un número R muy elevado de 4.0 hasta situarlo por debajo del 1.0, incluso sin medidas de confinamiento.

Y aunque esos cubrebocas caseros solo pudieran capturar un 50 % de partículas exhaladas serían, “beneficiosas para la población”, subrayaron los expertos.

