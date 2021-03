Eliminar la grasa abdominal: Lo que necesitas además del ejercicio

La grasa abdominal es una de las más difíciles de eliminar ya que requiere de una combinación casi perfecta entre dieta y ejercicio.

Sin embargo, el que se difícil no quiere decir que sea imposible, es por eso que estas son las cosas que debes hacer para bajar la panza.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer mas: El omega-3 no es apropiado para todos, efectividad depende del genotipo

Lo primero que debes tener en cuenta es que mas que una dieta debes generar un cambio en el estilo de vida. Este puede ser un proceso lento y así poder ir adecuando al cuerpo para el cambio.

También debes tener en cuenta que no se trata de hacer únicamente abdominales para eliminar la grasa de la panza, sino que se debe combinar con ejercicios en otras regiones del cuerpo además de descansos.

Si lo que deseas es eliminar la grasa abdominal, esto es lo que necesitas:

Duerme a tus horas.

Dormir a tiempo y dormir al menos ocho horas es importante para darle al cuerpo la oportunidad de reponerse. Dormir relaja los músculos que se han entrenado durante el día. Si no se duerme adecuadamente se perjudica al metabolismo y en ocasiones no dormir hace que se gane grasa, en vez de perderla.

Cuidar lo que comes

Si entrenas pero no cuidas lo que comes has desperdiciado el tiempo en el gimnasio. Si has tenido una sesión importante en el gimnasio, cuidar lo que comes abonará más al proceso de cambio, si sientes hambre es mejor que comas alimentos ricos en proteínas. Se estima que una persona debe consumir un gramo por cada dos kilos de peso.

Suplementos

Si bien los suplementos no son pociones milagrosas que te harán perder grasa, sí existen algunos que funcionan muy bien si se combinan con ejercicio adecuado como los termogénicos o quemadores de grasa.

Leer mas: Covid-19: sentir vergüenza por contagio hace que no se busque atención médica a tiempo

Clínica Mayo indica que para la pérdida de peso se deben poner objetivos realistas a largo plazo, por lo general una cifra realista es perder al menos medio kilo a la semana. Además indica que existen cientos de dietas de moda y otros programas para quemar grasa, pero que la base para hacerlo sigue siendo la dieta y el ejercicio.