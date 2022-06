Elon Musk y 5 famosos que tienen el Síndrome de Asperger y han triunfado

Ya sean artistas, académicos o científicos, varios de los famosos más reconocidos hoy en día han revelado en más de una ocasión que padecen un trastorno o han sufrido en algún momento una enfermedad relacionada con la salud mental. El Síndrome de Asperger es uno de que recientemente ha sido más visibilizado, checa aquí algunos de los famosos que han declarado tenerlo.

Elon Musk es un empresario que se ha destaca en distintas rubros, especialmente con sus empresas Tesla Motors, Neuralinks, Space X, Starlink y The Boring Company, entre otras y sin duda su genio y particular forma de ver el futuro del mundo es una de sus característica con las que no pasa desapercibido y ha revolucionado la industria. Recientemente el empresario ha declarado padecer el Síndrome de Asperger.

El Síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que se incluye dentro del espectro autista y si bien es de los menos graves comparte varios síntomas y características que afecta varias áreas del desarrollo personal.

Entre las cosas que pueden distinguir a una persona con Asperger son dificultades que enfrentan en la comunicación e interacción social, así como en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento.

Las personas con este padecimiento pueden experimentar problemas para interactuar, así como al comunicarse de forma verbal y no verbal. Un ejemplo de esto es la compresión de metáforas, analogías o comentarios sarcásticos.

5 famosos que tienen el Síndrome de Asperger

1. Anthony Hopkins

El actor es uno de los famosos que fue diagnosticado con el Síndrome de Asperger cuando ya era adulto, lo cual le ayudó a entender las dificultades que pasó durante su niñez, ya que asegura que desde ese entonces sentía que no encajaba en ningún lado, lo cual lo volvió una persona solitaria y que además tenía problemas e incluso se los causaba a los demás.

2. Bill Gates

El fundador de Microsoft es una de las personas que junto con Elon Musk han demostrado lo que una gran mente y la dedicación que caracteriza a las personas con Asperger pueden lograr. El estadounidense es uno de los líderes que ha revolucionado la tecnología y después de dar a conocer que padece este trastorno aseguró que este no fue una limitante en su vida.

3. Tim Burton

El cineasta estadounidense es reconocido a nivel mundial por su particular estilo en sus películas, sin embargo de acuerdo a Helena Bonham Carter el director se dio cuenta que tenía rasgos propios de este síndrome mientras estaban realizando la investigación para una de sus películas.

4. Coutney Love

En su libro autobriográfico Dirty Blonde: The Diaries of Courtney Love, la artista Coutney Love y ex esposa de Kurt Cobain confesó que le fue diagnosticado este síndrome cuando apenas tenía nueve años. Su adolescencia fue complicada ya que estuvo llena de conflictos familiares y expulsiones de varios colegios.

5. Greta Thunberg

La activista ambiental también ha reconocido públicamente que se le ha diagnosticado el Síndrome de Asperger y en varias ocasiones ha hablado al respecto en sus redes sociales, afirmando que bajo ciertas condiciones el ser un poco diferente de la norma hoy en día es un superpoder.