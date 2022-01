Embarazadas con vacuna padecen menos los embates del covid-19

20 por ciento de las personas registradas en la salas de cuidados intensivos en octubre del 2021, en Inglaterra, y que sufrían covid-19, eran mujeres embarazadas no vacunadas (Shannon, Hall, 2021).

A pesar de todos esos beneficios que diversos especialistas de la salud aseguran, las tasas de inoculación entre las personas embarazadas son drásticamente bajas en todo el mundo. No solo están por debajo del 50 por ciento en los Estados Unidos, sino que en todo el mundo esto es así, “un metanálisis de octubre encontró que solo el 19 por ciento de las personas embarazadas en África tienen la intención de recibir una vacuna contra el covid-19”.

Otra ventaja que Hall rescata es que las vacunas podrían incluso proteger al bebé. Varios estudios publicados a mediados del 2021 sugirieron que “los anticuerpos generados en respuesta a una vacuna contra el covid-19 se transfieren a través de la placenta. Eso podría conferir inmunidad al recién nacido, que es particularmente vulnerable durante los primeros meses de vida y no será elegible para una vacuna durante algún tiempo”.

Un estudio publicado en junio de 2021 analizó los resultados adversos de recibir una vacuna, que incluían la pérdida del embarazo y la muerte fetal, y resultados neonatales como parto prematuro, discapacidades congénitas y muerte, descubrió que al menos en los Estados Unidos las tasas o frecuencia de tales eventos no aumentó en las mujeres que dieron a luz después de recibir una vacuna contra el covid-19. Además, la tasa en la que se presentaban los abortos espontáneos tampoco se elevó en las mujeres vacunadas contra el SARS-CoV-2.

Hall describe que varios estudios indican que la vacuna no solo es segura para las embarazadas, sino además efectiva. “Un estudio publicado en octubre del 2021, encontró que después de la segunda dosis de una vacuna, las mujeres embarazadas adquieren una potente defensa contra el virus”. Dos estudios de publicación más reciente encontraron que las mujeres embarazadas vacunadas tenían menos probabilidades de desarrollar covid-19 antes del parto que las mujeres embarazadas no vacunadas.

Por fortuna, indicó que los datos ahora son sólidos en torno a la evidencia positiva de la vacuna en las embarazadas y dejan claro que al no inmunizarse se tiene mucho más riesgo durante el embarazo al adquirir el covid-19, incluyendo el parto prematuro, la muerte fetal y el deceso materno infantil.

Edlow comentó que al principio de la pandemia podía recibir casos desgarradores en los que las embarazadas y sus bebés salían muy afectados al padecer la infección por SARS-CoV-2 , pero luego llegaron las vacunas, sin embargo, había muy poca evidencia de sus efectos en las mujeres embarazadas, por tanto, muchas de ellas decidían no vacunarse.

María Sánchez Reportera de Investigación

