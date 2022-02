Embarazadas no vacunadas contra Covid-19 con más riesgo de muerte de sus bebés

Las mujeres embarazadas y no vacunadas contra la enfermedad Covid-19 corren más riesgo de dar a luz a bebés muertos, indica una nueva investigación del Colegio de Patólogos Americanos (CAP).

La investigación encontró que la enfermedad Covid-19 genera las condiciones que generan la destrucción de la placenta y priva al feto de oxígeno.

El estudio fue publicado en la revista Archives of Pathology and Laboratory Medicine y se basó en el análisis de 64 casos de bebés nacidos muertos y cuatro muertes neonatales tempranas en doce países.

Se encontró en el estudio que las mujeres no estaban vacunadas contra la enfermedad Covid-19. En el laboratorio no se identificaron las variantes que causaron las muertes en bebés, pero se cree que la mayoría de estas fueron a raíz de la variante Delta y ninguna por Ómicron. Aunque los mortinatos atribuibles a covid-19 son un riesgo, no son comunes.

La investigación corrió a cargo del patólogo David Schwartz fue quien identificó la insuficiencia placentaria y como causa principal de los mortinatos en mujeres con Covid-19.

"Descubrimos que, en todos los casos, las placentas de madres infectadas tenían una anomalía grave conocida como placentitis por SARS-CoV-2”, dijo el patólogo.

Se encontró que las lesiones inducidas por el virus en la placenta obstruyeron el flujo sanguíneo materno y fetal, además del intercambio de oxígeno causando daños irreparables y necrosis en la placenta.

Schwartz agregó que la anomalía placentaria más frecuente fue el aumento de fibrina (una proteína clave involucrada en la coagulación de la sangre) que, en casi todos los casos, era “masiva” y obstruía el flujo de sangre y oxígeno a la placenta.

El médico dijo que son necesarias las vacunas a tiempo en las mujeres embarazadas para reducir el riesgo de muerte en bebés no nacidos.

