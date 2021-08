Emite USA autorización total para la vacuna de Pfizer contra Covid-19

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dio su autorización total a la vacuna contra Covid-19 de la marca Pfizer.

La autorización se dio este lunes y es la primera vacuna que ha recibido la aprobación total completa del regulador estadounidense, ya que solo estaba autorizada para el uso de emergencia.

De acuerdo a la comisionada de la FDA Janet Woodcook, la aprobación de esta vacuna es un hito dentro de la lucha contra la pandemia.

La aprobación total se hace luego de que se comprobó que es confiable, reúne los estándares de seguridad, efectividad y calidad de fabricación que la FDA requiere para que un producto sea aprobado completamente.

Que es la autorización en uso de emergencia

Actualmente todas las vacunas contra Covid-19 en Estados Unidos tienen la autorización para el uso en emergencia por pandemia. La vacuna de Pfizer es la primera en ser aprobada totalmente.

Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés), es un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas, incluidas las vacunas, durante las emergencias de salud pública, como la actual pandemia causada por el Covid-19.

La FDA puede permitir el uso de productos médicos no aprobados, o los usos no aprobados de productos médicos aprobados en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o afecciones graves o que pongan en peligro la vida, cuando se hayan cumplido ciertos criterios regulatorios, entre ellos que no existan alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles.

