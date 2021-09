Empeora salud de pacientes psiquiátricos durante la pandemia

México.- La salud de quienes ya padecían algún trastorno psiquiátrico o psicológico antes de la pandemia se vio sumamente afectada por la emergencia sanitaria. Diversos factores participan para que la situación en esos casos se agrave.

En entrevista para Debate, el médico psiquiatra y psicogeriatra Patricio Enrique Robles Habermann comentó que son distintas razones las que han permitido muchos casos de deterioro en pacientes con padecimientos que requieren especialistas de la salud mental ante la covid-19, sin embargo, se debe dar importancia al seguimiento de la atención y a los tratamientos para evitar más daño en ellos.

“En los pacientes ambulatorios con enfermedades psiquiátricas preexistentes, las visitas de rutina con los médicos ya no tienen la misma frecuencia, en algunos lugares ya no están disponibles, quizá el paciente no puede ir a resurtir los medicamentos y, a lo mejor, se tiene que ajustar la dosis, pero ellos tienden a bajarla para que les dure más, para la próxima cita”, ilustró durante la entrevista a esta casa editorial Patricio Robles, psiquiatra y psicogeriatra, quien explicó que, efectivamente, los pacientes han empeorado su trastorno de base por múltiples razones, y en adición a muchos se les añaden otros padecimientos: alguien podría tener esquizofrenia, pero también sufre de miedos, ansiedad, de insomnio u otras patologías.

“Me ha tocado ver pacientes con esquizofrenia que de repente tienen recaídas psicóticas, en la que tienen cada vez errores más graves de juicio y de conducta, incluso llegan a incorporar la covid-19 en sus delirios. A fin de cuentas, tienen una condición de base, la esquizofrenia, que lo hace delirar”, ejemplificó.

Ejemplos de deterioro

El médico relató que en muchos casos hay falta de comprensión de parte de los familiares de pacientes psiquiátricos, y es posible que también vivan segregación, incrementada por los distintos factores de la pandemia.

En este caso se encuentran los pacientes con deterioro cognitivo y deterioro de la memoria, “a muchos de mis pacientes con demencia les han afectado las medidas implementadas para frenar la propagación del virus, haciendo que se cancelen programas de estimulación cognitiva”, lamentó Patricio. Al estar en casa y no llevar un programa de estimulación, los pacientes no son cuidados o estimulados de forma adecuada, en ellos se observa un declive cognitivo en picada, en vez de ser de manera paulatina, como suele darse.

Los pacientes con trastornos de alimentación son otro tipo de pacientes muy afectados, según Patricio Robles. Se ha informado que, debido a la pandemia, las personas con anorexia, aproximadamente un 60 por ciento, tiene una mayor restricción de la ingesta de alimentos, es decir, la anorexia empeoró en seis de cada 10 personas, en suma, multiplican su actividad física, lo que les genera más riesgo de salud ante la pérdida rápida de masa muscular.

En los pacientes con adicciones que también requieren de apoyo psiquiátrico y psicológico, se ve aumentado el consumo de sustancias, por ejemplo, hasta en el 33 por ciento de los pacientes que son bebedores habituales aumentó la cantidad de consumo de alcohol, “y hay pacientes que son exbebedores, que estaban en abstinencia, y han recaído hasta en uno de cada cinco casos, y estos son resultados de estudios que se han hecho en muestras grandes de pacientes”, declaró el psiquiatra.

Adicciones y emergencia sanitaria

Los fumadores incrementaron hasta en un 20 por ciento la cantidad de tabaco consumido, y pacientes que ya habían dejado de fumar, hasta una cuarta parte ha recaído en el hábito de fumar.

Robles considera que, al no tener seguimiento adecuado y aumentar o presentarse padecimientos como la ansiedad y la depresión, muchos pacientes con problemas de adicción previos a la pandemia recaen en esos hábitos dañinos.

Patricio recomendó que no deben dejar los psicofármacos y se debe continuar con un seguimiento adecuado con psicólogo en el caso de los diferentes padecimientos agravados en la pandemia.

Hacer lo posible por seguir el tratamiento

En el caso de que los pacientes con enfermedad psicológica o psiquiátrica que lleguen a padecer la covid-19, es bien importante no suspender la medicación.

“Los psicofármacos son compatibles con los medicamentos, durante y postcovid-19”, comentó Patricio, quien aseguró que el médico deberá hacer el análisis en la historia clínica y revisar si existen contraindicaciones, pues llegan a darse en casos muy específicos y excepcionales, sin embargo, siempre habrá un medicamento más adecuado en esos casos que sea indicado para tratar la covid-19.

Muchas veces, los pacientes dejan de tomar su tratamiento por dudas tan frecuentes y tan genuinas, que es necesario resolverlas.

En este sentido, hay quien llega a preguntar si está bien vacunarse y seguir con la medicación, ya que temen padecer algún efecto secundario. Por ello, los médicos tienen que “esclarecer y no quedarse con ideas o suponer, porque una vez que uno supone, ya perdió al paciente, porque este deja de tomarse la medicina por ideas”, finalizó Robles.

El Dato

Personas afectadas

Se sabe que casi mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental y que cada 40 segundos alguien muere por suicidio (ONU, 2020).