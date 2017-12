En 2060 habrá el doble de casos de Alzheimer

A medida que la generación de la postguerra envejece, la cantidad de estadounidenses con Alzheimer se duplicará para 2060, según unos investigadores.

Los hallazgos del estudio, que muestra que los casos de Alzheimer y de deterioro cognitivo leve pasarán de los 6 millones de este año a 15 millones en 4 décadas, enfatizan la necesidad de detectar mejor a las personas con una enfermedad relacionada con el cerebro y de ralentizar su progresión.

"Hay unos 47 millones de personas en EE. UU. hoy en día que muestran algunas evidencias de tener un Alzheimer preclínico", dijo el autor del estudio, Ron Brookmeyer, profesor de bioestadística en la Facultad de Salud Pública Fielding de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA).

"Muchos de ellos no progresarán hasta la demencia del Alzheimer a lo largo de su vida. Necesitamos un mejores métodos para identificar qué personas progresarán hasta presentar síntomas clínicos, y desarrollar intervenciones para ellos que puedan ralentizar la progresión de la enfermedad, si no detenerla del todo", planteó Brookmeyer en un comunicado de prensa de la UCLA.

Los investigadores usaron la información de estudios sobre el Alzheimer de gran tamaño a fin de crear un modelo computarizado para estimar la cantidad de casos futuros de Alzheimer.

Los investigadores determinaron que en 2060, unos 5.7 millones de estadounidenses tendrán un deterioro cognitivo leve y otros 9.3 millones tendrán Alzheimer propiamente dicho. De estos últimos, unos 4 millones necesitarán cuidados intensivos, como los que proporcionan los hogares de ancianos.

"Los estimados según el estado y la gravedad de la enfermedad son importantes porque los recursos necesarios para la atención de los pacientes varían mucho a lo largo de la enfermedad", dijo Brookmeyer.

Las personas con un deterioro cognitivo leve tienen una pérdida significativa de memoria a corto plazo, pero no les ocasiona necesariamente problemas en su funcionamiento cotidiano. Aunque los que sufren un deterioro cognitivo leve son más propensos a desarrollar Alzheimer, el deterioro cognitivo leve no siempre termina en demencia.

En el Alzheimer propiamente dicho, los síntomas son más graves e incluyen la pérdida de la memoria, además de la alteración del juicio y del pensamiento, problemas para realizar las actividades cotidianas normales y, en ocasiones, cambios en la personalidad.

El estudio aparece en línea el 7 de diciembre en la revista Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Foto: Pixabay