En Guanajuato en una semana se duplican casos activos de COVID, hoy son 75 nuevos diagnósticos más

León, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), confirmó 75 casos nuevos de COVID el día de hoy en la entidad, la dependencia informó que en el estado se han duplicado los casos activos en tan solo una semana, ayer el secretario de salud estatal, Daniel Díaz comentó que volvieron las hospitalizaciones en la ciudad de León, sin embargo, se trata de personas que no tienen completo su esquema de vacunación, mencionó.

En las últimas 24 horas en Guanajuato, se registraron 75 nuevos casos de contagiados por Coronavirus, de estos 37 son pacientes que pertenecen a la ciudad de León y 14 de Celaya, los demás pertenecen a 11 municipios de la entidad. Hoy la entidad registra 617 casos activos que independientemente de si presentan síntomas o no, son factor de riesgo para que otras personas se contagien.

Hace una semana en el reporte que realiza la Secretaría de Salud de Guanajuato, cada siete días, se confirmó que eran 358 casos activos. Desde hace dos años que inició la contingencia sanitaria a nivel mundial en Guanajuato se han diagnosticado 284 mil 231 contagiados de Covid-19, de estos se recuperaron 268 mil 513.

Hoy con la duplicación de casos activos de una semana a otra, se han realizado la prueba 481 personas que esperan recibir resultados para saber si tienen o no la enfermedad. Hasta el momento no hay reporte de decesos por COVID. Según informó la SSG desde hace nueve días, no hay registro de muertes por Coronavirus.

Actualmente de las hospitalizaciones que se habían registrado en León, solo una persona se encuentra internada y por ahora se encuentra conectada a un ventilador mecánico para respirar. Es importante que recuerde que la pandemia no ha terminado y que es necesario seguir tomando las medidas de prevención que se han dado a conocer desde hace casi dos años a nivel mundial, para evitar contagios.