En Guanajuato no hay vacunas contra el Covid 19 para infantes; Daniel Díaz, Secretario de Salud

Irapuato, Gto.- Una de las vacunas contra el Covid 19 aprobada por la Organización Mundial de la Salud, para aplicarse en menores de edad, es Pfizer. En Guanajuato, familiares de los niños y niñas de 5 a 11 años, ya la esperan, pero tendrán que ser pacientes para que sus seres queridos menores de edad sean inmunizados.

Esta situacion no tiene fecha aún para resolverse, así lo indicó el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, esto depende totalmente de la federación, informó.

"No hay esa vacuna y no la va a ver, al menos en corto plazo, en función de lo que nos hizo saber la Secretaría de Salud Federal", comentó el Secretario de Salud.

Hace unos días Daniel Díaz se reunió con Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para firmar el convenio de no adhesión del Instituto de Salud Pública Estatal al Federal. En dicho momento fue que el Guanajuatense aprovechó para cuestionar la situación.

"Ahí me atreví a preguntar justamente eso, 'oiga, Cofepris ya avaló la vacuna' y me dice 'sí lo avala, como cualquier otro medicamento, se puede utilizar, pero el país no ha comprado vacunas ni las va a comprar' y es lo que se sabe al momento", narró el titular estatal de salud Daniel Díaz sobre su conversación.

La situación preocupa a la población Guanajuatense, sin embargo, el mismo Secretario de Salud, comentó que, aunque el Estado quisiera comprar las vacunas para aplicarlas a niños y niñas por ahora no se ha podido. El lote de vacunas Pfizer que se aplicó a adultos no puede manejar igual en la inmunización de los pequeños, pues son cantidades diferentes en la cuestión de la fórmula, y las que se requieren todavía no llegan a México.

Hasta el momento no hay fecha ni tiempo estimado para recibir la vacuna padres y tutores de familia, tendrán que seguir respetando todos los protocolos de sanidad establecidos para cuidar de la integridad y salud de los infantes Guanajuatenses.