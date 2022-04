En Indonesia hombre acude a urgencias por introducirse audífonos en su vejiga, médicos se sorprenden

Indonesia.- Hay fetiches que son extraños para la mayoría de la población, sin embargo, son escuchados con normalidad porque el gusto es frecuente en algunas personas, pero, en Indonesia, un paciente sorprendió a los doctores cuando acudió con auriculares en la vejiga.

El hombre indicó que los audífonos terminaron ahí porque le gusta masturbarse frecuentemente con ellos, los doctores pensaron que el sujeto padecía problemas mentales. El paciente llegó a la guardia nocturna con un dolor extremo al momento de orinar.

Los médicos observaban con sorpresa la radiografía, ante un hecho que no habían visto en toda su vida clínica. El hombre confirmó que se los había introducido por la uretra mientras se masturbaba y comentó que esta práctica era común en su vida y lo realizaba de entre 3 a 5 veces por semana, admitió que está vez ya no pudo extraérselos.

Al observar los auriculares en la vejiga, los médicos procedieron a intervenirlo y quitárselos. Para poder llevar a cabo la extracción, se utilizaron unas pinzas especiales y de esta manera, se observó que los cables tenían un ancho de 0,15 centímetros, y una longitud de 78 cm.

Debido a que no se le pegaron en la pared del órgano, el paciente pudo ser dado de alta el mismo día que ingreso. Médicos lo someten a pruebas psicológicas. El desconcierto de parte de todo el cuerpo médico fue tal que se le aplicaron pruebas porque los expertos en salud no podían creerlo. Después de los resultados de los exámenes aplicados. El sector de Radiología informó que el paciente no mostró comportamientos psicóticos aparentes y estaba mentalmente bien.

También el indonesio salió negativo a padecer algún TOC, ansiedad o depresión, su resultado fue mentalmente sano. Sin embargo, los médicos si terminaron ofreciendo un diagnóstico: “poliembolokoilamanía”, se relaciona con la acción de introducirse objetos en orificios, tales como la uretra, el recto o la vagina.

La situación fue tan importante a nivel médico que se publicó en la revista científica WebMD. La revista también publicó: “La introducción voluntaria de objetos en el meato uretral para la gratificación sexual refleja una condición psicopatológica”.