En México Secretaría de Salud disminuye 47 % los servicios de cirugía respecto al 2019

Sinaloa.- La cirugía es uno de los elementos clave de la atención médica primaria. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se considera como aspecto imprescindible de la salud pública, y a la fecha ninguna organización de apoyo financiero para el gremio favorece la aplicación de servicios quirúrgicos. En México se ha disminuido el número de cirugías durante la pandemia.

La emergencia sanitaria por coronavirus dejó en claro la falta de infraestructura hospitalaria y la carencia de recursos humanos que garanticen las operaciones, en especial en hospitales públicos.

La magnitud de las disminuciones en cirugías y su impacto en la salud de las personas aún no han sido medidos con objetividad a nivel mundial; sin embargo, una predicción global realizada por COVIDsurg Collaborative (comunidad internacional de cirujanos fundada por el Instituto Nacional para la Investigación en Salud del Reino Unido), a partir de la información recabada de 510 hospitales en sesenta países, durante doce semanas de pico epidemiológico, anticipó que durante toda la pandemia sería cancelado alrededor del 72 por ciento de cirugías, traduciéndose en cerca de 28.4 millones de operaciones canceladas alrededor del mundo.

En México, a partir del 23 de marzo, se llevó a cabo una reconversión hospitalaria que trajo consigo la cancelación y el retraso de servicios de consulta de primera vez y subsecuentes en el área quirúrgica, a la vez que fue mermado el número de cirugías realizadas a los usuarios de estas prestaciones médicas.

Fuente: Secretaría de Salud

Para conocer lo anterior, Debate realizó un análisis a los servicios otorgados por las unidades médicas y hospitalarias pertenecientes al sistema de servicios de salud estatales, que conforman hospitales generales e integrales, así como clínicas locales y de especialidad de la Secretaría de Salud (SSA), donde se anexan los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Para ello, fue utilizada la base de datos de la Dirección General de Información en Salud, observando un descenso en los servicios de cirugía a nivel nacional y estatal. Además, se contó con la opinión de dos expertos: Oswaldo Arturo Lagunas Uriarte, vicepresidente del Colegio de Médicos de Sinaloa, e Israel Diarte, jefe de Atención Médica Especializada de la SSA de Sinaloa.

Caída nacional drástica en abril

De enero a septiembre del 2019, en México se registraron un total de 1 050 091 servicios de consultas del área de cirugías (de primera vez y subsecuentes); mientras que en 2020, en los mismos meses, ese número se redujo a 348 192 servicios, casi un 67 por ciento.

Analizando el primer trimestre del 2020, se encuentra que las atenciones del área disminuyeron 11.7 por ciento respecto al 2018; y 19.6 por ciento en relación con el 2019, presentado una baja en los servicios.

Empero, la caída drástica llegó a partir del segundo trimestre del año, ya que el rendimiento de las consultas de cirugía para los meses de abril, mayo y junio fue solo del 10.2 por ciento respecto al 2018; y solamente del 9.8 por ciento en relación con el 2019.

En los datos recogidos por esta editorial, la disminución de las atenciones para el área de cirugía dadas en julio, agosto y septiembre del 2020 fue de un 85.2 por ciento menos, comparado contra ese trimestre del 2018, y de un 87.6 por ciento menos en contraste con el 2019.

El rendimiento acumulado para los primeros nueve meses del 2020 fue de 36.9 por ciento, comparado con la cantidad de cirugías realizadas el 2018; y del 33.1 por ciento para el mismo periodo en relación con el 2019.

Prioridad a pacientes con COVID-19

En palabras del médico y cardiólogo Oswaldo Arturo Lagunas Uriarte, aun cuando en lo posible se han tomado medidas para brindar a toda la población servicios médicos, durante la pandemia la prioridad fue y seguirá siendo la atención a pacientes con Covid-19, por ello en las diferentes áreas de especialidad, que incluye el área de cirugía, se destinaron los recursos económicos y humanos a la atención del coronavirus.

319 consultas del área de cirugía se realizaron en Sinaloa durante el segundo

trimestre del 2020 (SSA, 2020)

En la guía "Lineamiento de reconversión hospitalaria de abril del 2020", se indica que los servicios de atención médica se priorizarían valorando la capacidad instalada en hospitales y el alcance de atención a la pandemia, realizando un registro de información sistemático para tomar decisiones de manera coordinada y sectorial.

Según la guía, la atención basada en evidencia científica y con enfoque preventivo permitiría reducir la transmisión intrahospitalaria por SARS-CoV-2.

La pandemia mostró un comportamiento similar al nacional en Sinaloa. En el primer trimestre, los servicios del área de cirugía bajaron 27.9 y 42.6 en 2019 y 2018, respectivamente.

El golpe de disminuciones se observó al iniciar el segundo trimestre, cayendo el número de citas para consultas en cirugía hasta un 96.6 por ciento respecto a abril, mayo y junio del 2019; y 97.4 por ciento comparado con ese periodo del 2018. El tercer trimestre del 2020 en el estado también se mantuvo abajo en el número de consultas de cirugía, y aportó solo un 7.3 por ciento respecto al 2019.

Además, cotejando contra el 2018, julio, agosto y septiembre de ese año rindieron solo un 6.6 por ciento. Al finalizar tres trimestres, Sinaloa entregó en el acumulado hasta septiembre solo un 28.4 por ciento del total de cirugías hechas el 2019; y 23.1 por ciento en relación con el 2018.

Cirugías, sin prioridad

Al inicio de la pandemia, la Asociación Mexicana de Cirugía General (AMCG) recomendó diferir las consultas y los procedimientos quirúrgicos electivos o no urgentes.

Se les aconsejó a los hospitales y centros quirúrgicos evaluar las necesidades médicas de los pacientes, su capacidad logística e infraestructura en tiempo real, y se instó a analizar los riesgos verdaderos de proceder con algún tratamiento quirúrgico contra los riesgos de retardarlo hasta ocho semanas o más para evitar la posibilidad de contagios durante las fases agudas de la pandemia.

Bajo esta lógica, se pospusieron y cancelaron muchas cirugías, y las de urgencia que no pudieron hacerse en hospitales públicos para servicios de derechohabiencia del sistema de salud en México se realizaron en hospitales privados mediante el sistema de subrogaciones.

Sin embargo, de acuerdo con lo dicho a Debate por Israel Diarte, por lo menos en el estado, la Secretaría de Salud no subrogó servicios durante la pandemia, pero sí los derivaron entre hospitales, y dado que Insabi tenía el beneficio de subrogaciones, aun cuando se haya subrogado algún servicio a nivel nacional, estos no se contarían en los egresos de cubos (estadísticas dinámicas analizadas), ya que ahí se registran estrictamente las salidas de pacientes de las unidades médicas de la SSA después de haber sido intervenidas quirúrgicamente.

Menos cirugías que consultas

Durante el 2019 y el 2018, de acuerdo al análisis estadístico de Debate el número de egresos fue mucho menor respecto al número total de consultas del área.

De hecho, de enero a septiembre, mantuvieron un 67.8 y un 67.2 por ciento menos, respectivamente.

Esta diferencia en 2020 fue menos franca, debido a que las consultas de cirugías disminuyeron mucho, pero las entradas a quirófano por urgencias, que son el servicio mayoritario entre los tipos de cirugías recolectados por esta casa editorial, se atendieron en mayor proporción que los dos años anteriores durante la pandemia, dando solo un 49 por ciento menos de cirugías, comparado con el numero de consultas del área sin embargo, la proporción de atenciones quirúrgicas continuó siendo menor en un 47.3 por ciento y en un 42.53 por ciento que los totales del 2019 y 2018, respectivamente.

La baja en egresos de cirugías

Durante la pandemia también disminuyó en el país el número de egresos de cirugías en comparación con los dos años anteriores.

Durante los primeros nueve meses del 2020, el rendimiento fue del 53.4 por ciento en relación con esos tres trimestres del 2018, y se disminuyó también respecto al 2019, pues de enero a septiembre del 2020 fue realizado solo un 52.6 por ciento de cirugías, comparado con este último año.

Dicha disminución se observó para catorce tipos de procedimientos quirúrgicos clasificados dentro de clúster de variables servicios-cirugía en los cubos dinámicos de la SSA, donde el servicio mayoritario correspondió al denominado como cirugía general, cuyas causas hacen referencia a la atención de urgencias médicas como accidentes, agresiones o modo de vida de las personas, manteniéndose durante los tres años analizados arriba del 80 por ciento dentro de esa clasificación de cirugías [ver gráfico].

De modo similar ocurrió en el estado de Sinaloa, donde se observó una disminución del número total de cirugías egresadas en el 2020 respecto a los dos años anteriores (2018 y 2019), bajando 52 por ciento y 54.3 por ciento, correspondientemente.

La baja en egresos de cirugías

El doctor Oswaldo Lagunas comentó que durante la pandemia y en el lapso previo a la nueva normalidad quedaron sin atención médica muchas personas, integrando aquellas con padecimientos crónicos y de padecimientos no Covid-19; al mismo tiempo que se pospusieron, derivaron diversos tipos de cirugías, una parte quizá por el miedo de los pacientes al virus, y por otro por falta de espacio, la no disponibilidad de equipo médico y la carencia de personal capacitado.

"Quedó en claro la insuficiencia del sistema de salud actual, que no estaba preparado para la pandemia", comentó el cardiólogo Lagunas, quien considera que es necesario invertir en más recursos humanos e infraestructura que mejore el sistema de salud.

Por su parte, el doctor Diarte de la Secretaría de Salud Estatal comentó que se espera que el número de atenciones suba el próximo año, en lo que se vayan normalizando aún más las actividades. Prevé que esto ocurra alrededor de marzo del 2021.

Los Datos

Despresurizar

El 6 de abril inició un plan de despresurización de los hospitales públicos mediante alianzas con el sector privado. Las formas y las actividades se plasmaron en el oficio CSG-472-2020. El acuerdo se llevó a cabo con el fin atender diversos cirugías necesarias o de urgencia y hospitalizaciones que no pudieran atenderse en los hospitales públicos durante la pandemia.

Coordinación

La despresurización hospitalaria fue coordinada por el Consejo de Salubridad General (CSG), la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) y la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), para organizar el intercambio de infraestructura hospitalaria y garantizar el abasto de insumos y medicamentos para los sectores público y privado.

Se instaló una plataforma informática para registrar las necesidades de infraestructura, medicamentos y demás insumos médicos que los hospitales tendrían para hacer frente a la emergencia por SARS-CoV-2 en México.

Adhesión a servicios privados

En el portal de hospitales por México (hospitalesxmexico.com) fueron descritos los pasos para la adhesión de hospitales privados que pudieran prestar sus servicios durante la contingencia, aprobados previamente por el Consejo de Salubridad General (CSG).

Fin de servicios

El convenio de subrogación de servicios hospitalarios privados finalizó el 23 septiembre del 2020 para IMSS, Issste, Pemex, Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), excepto para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), vigente hasta el 23 de agosto (hospitalesxmexico.com).