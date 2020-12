En México se culpa a los pacientes por su obesidad y eso no abona a su tratamiento

La obesidad en México es un problema grave de salud. La prevalencia de esta enfermedad es de 75.2 por ciento, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo a Novo Nordisk y a una charla en la Segunda Reunión de Clínicas de Obesidad, al ser una problemática común en México se deben discutir los retos y datos de los estudios clínicos con nuevas perspectivas sobre esta enfermedad y no culparlos de su enfermedad.

Se dio a conocer que en México, las personas con obesidad tardan hasta cuatro años en asistir con un médico especialista para tratar su condición. (Consejos sencillos y trucos útiles para prevenir la obesidad a cualquier edad)

De acuerdo a estadísticas presentadas por los especialistas, el 76 por ciento de los profesionales de la salud no discute sobre el peso con sus pacientes ya que a estos no les interesa perderlo, además al 69 por ciento cree que no debe perder peso, sólo el 4% de los pacientes señalaron no discutir su peso por falta de interés; el 45% de los pacientes con obesidad no lo discute por creerlo su responsabilidad.

Las cifras anteriores obedecen a una estigmatización de la obesidad tanto del personal de salud como de los propios pacientes. Una encuesta del INEGI dio a conocer que al menos al 90 por ciento de los pacientes está abierto a discutir su peso en consulta y para esto el médico debe buscar una comunicación centrada en el paciente como clave.

Verónica Vázquez, psicóloga clínica en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, dijo que "la idea y la importancia es que un paciente, cuando entiende que la obesidad es una enfermedad crónica, independientemente de que pierda peso, sepa que puede acudir con el médico y que éste no lo va a criticar, no lo va a regañar".

La especialista dijo que los propios médicos no ven como una enfermedad a la obesidad y que parecen desconocer que es una enfermedad multicausal y multifactorial.

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en tasa de obesidad, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque el dato de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es más preocupante, registra que 72.5 por ciento de la población tiene obesidad o sobrepeso