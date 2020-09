En México, se registraron 7 mil 211 decesos por cánceres hematológicos como Leucemia y Linfoma No Hodgking

En México se presentaron, tan solo en el 2018, 11 mil 580 casos de cánceres hematológicos como leucemia y linfoma no Hodgking. En ese mismo año se presentaron 7 mil 211 decesos por estas enfermedades. La detección temprana y el tratamiento oportuno puede ayudar a prevenir las muertes por este tipo de enfermedades y mantener una buena calidad de vida de los pacientes.

El mes de septiembre es tomado para hacer conciencia sobre el Linfoma, que este año, a través de su campaña busca agradecer a los profesionales de la salud, investigadores, cuidadores y todos a quienes ayudan a las personas que viven con linfoma.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Enfermedad con la que anualmente en todo el mundo, más de 735 mil 000 personas son diagnosticadas, y con la cual los pacientes enfrentan una variedad de desafíos únicos para los cuales dependen del apoyo de un equipo de profesionales y conexiones personales a lo largo de su experiencia con el cáncer.

El linfoma no Hodgkin (también conocido simplemente como linfoma) es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos llamados linfocitos que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo.

De acuerdo con el Dr. Aldo Scherling, Médico adscrito al Servicio de Hematología Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" del ISSSTE, el linfoma no Hodgkin es la neoplasia maligna hematológica más frecuente y ocupa el 7º lugar frente a los otros tipos de cáncer.

Durante la transmisión del Facebook Live Conociendo más de Linfoma No Hodgking LNH y Leucemia Linfocitica Crónica LLC, organizado por Roche México, el Dr. Aldo Scherling indicó que “Los factores de riesgo para esta enfermedad pueden ser infecciones virales y bacterianas como el virus de hepatitis C o VIH, además de otras enfermedades congénitas, adquiridas o reumatológicas”.

“Entre las manifestaciones más frecuentes del cáncer en la sangre como el linfoma o la leucemia están los síntomas B donde resalta la pérdida de peso no intencionada a un 10%, una sudoración profusa y una fiebre no justificada durante las noches. Además, existen otras formas de identificar el cáncer en la sangre como alguna tumoración en la axila y/o la zona inguinal, por ejemplo, pero no hay dolor habitualmente. Otros síntomas pueden deberse a la compresión de otros órganos por ganglios incrementados de tamaño, como el sentirse satisfecho de manera temprana a la hora de comer sin haber consumido tantos alimentos (ie. por crecimiento del bazo y compresión del estómago) o la disminución en la cantidad de orina (ie. por compresión de ureteros)”, indicó el especialista en hematólogo especialista.

Además, en septiembre es el Día Mundial de la Leucemia en el que pacientes, organizaciones y hematólogos unen voces para solicitar acceso a mejores tratamientos y atención disponibles para todos los pacientes. En 2018, en el país se contabilizaron 6,406 casos de leucemia, siendo México el segundo país en América Latina con más casos después de Brasil.

De acuerdo con el Dr. Scherling, la Leucemia Linfocitica Crónica (LLC) es dos veces más frecuente en hombres que mujeres, siendo la mediana de edad de 67 años en los mexicanos. “Muchas veces la LLC no requiere un tratamiento inicial pero siempre hay que estar vigilando al paciente porque puede presentar sintomatología y complicaciones propias de la enfermedad. Ambos cánceres deben ser tratadas por un hematólogo, con la ayuda diagnóstica de un hematopatólogo para no tener una visión sesgada de la enfermedad y poder proporcionar un buen diagnóstico, tratamiento y pronóstico al paciente”, concluyó el especialista.