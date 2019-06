¿En que consiste la dieta cetogénica?

México.- La dieta cetogénica es un tipo de dieta orientada a perder grasa corporal. Esta es sumamente baja en calorías y busca que el cuerpo utilice la grasa ya almacenada en combustible para su entero funcionamiento.

La dieta cetogénica está enfocada a que el cuerpo incremente la producción de cetonas, moléculas que el cuerpo utiliza en caso de emergencia cuando la glucosa, el combustible principal comienza a faltar. Este tipo de sustancias se producen cuando se corta de tajo el suministro de carbohidratos. En esta se recomienda que la ingesta de carbohidratos no supere los 50 gramos al día.

La falta de carbos hace que el cuerpo funcione enteramente con grasa al reducir los niveles de insulina, esto hace que se abra la posibilidad de acceder a los depósitos de grasa para quemarla.

Esta dieta se compone de:

Queso

Pescado

Mariscos

Carne

Verduras que crecen en la superficie terrestre

Huevos

Aceite de oliva

Los que se deben evitar:

Papas

Plátano

Pastas

Chocolate

Pan

Arroz

Cerveza

Dulces

Los frutos secos, aparte de ser deliciosos, pueden ser buenos alimentos para una dieta cetogénica. Entre las bebidas recomendadas se encuentran el agua natura, pero también puedes beber café, té y mate.

Recuerda que la dieta keto se basa en el siguiente principio: Cuantos menos carbohidratos consumas, mayores efectos habrá sobre el peso corporal y la glucemia.

Efectos secundarios

Aunque es cierto que esta dieta se puede convertir en una forma rápida (si se sigue al pie de la letra) sus efectos secundarios no han sido bien estudiados.

Entre los efectos secundarios que pudiera presentarse son:

Gripe inducida: aproximadamente luego de tres o cuatro días de haber comenzado la dieta cetogénica comienzan a aparecer síntomas parecidos a los de una gripe, como dolor de cabeza, cansancio, náuseas, dificultad para pensar o irritabilidad.

Grasa extra. Comenzar una dieta baja en carbohidratos si comes pocas grasas seguro pasaras hambre y esto no es lo que se busca. Come lo suficiente para que te sientas saciado y con energía. Lo ideal es añadir mantequilla a lo que consumas.

Esta dieta debe realizarse con la supervisión de un especialista y tratar de que no se convierta en una obsesión, puesto que podría aumentar la pérdida de la masa muscular.