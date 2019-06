Enebrel de Pfizer ¿podría tratar el alzheimer?

Estados Unidos.- Enebrel, un antiinflamatorio de la farmacéutica estadounidense Pfizer utilizado para tratar la artritis reumatoide pordría reducir el riesgo de padecer alzheimer. Esta conclusión se encontró luego de que en el 2005, cientos de aseguradoras pidieran a la farmacéutica que hiciera pruebas a usuarios de Enebrel.

El documento fue dado a conocer por The Washintong Post, en el se detalla que el Enebrel tiene una efectividad del 64 por ciento para reducir el riesgo de desarrollar alzheimer.

El Post indica que Pfizer ocultó desde el 2018 que el fármaco tiene potencial para evitar el alzheimer sin embargo no realizó un estudio que podría haber costado 80 millones de dólares. En su momento la empresa alegó que el Enebrel no tendría posibilidad de ser efectivo contra el alzheimer pues sus componentes no llegan al tejido cerebral.

En un comunicado enviado a EFE, Pfizer se refirió a las críticas a las que se ha enfrentado tras conocerse que no difundió indicios que sugerían que uno de sus fármacos podría prevenir el Alzhéimer y esgrimió "razones científicas".

En referencia a lo descrito por The Washintong Post indicó "Esta nota no describe de manera precisa nuestro enfoque en tomar decisiones basándonos en la evidencia científica".

La compañía aclaró que su decisión "de no publicar un análisis estadístico de datos incluidos en los reclamos a los seguros médicos" y "de no considerar un ensayo clínico más amplio sobre la enfermedad basado en dicho análisis estadístico se debe, primero y ante todo, en razones científicas y no con base a incentivos financieros, como la historia parece implicar".

Investigadores de Alzheimer como el profesor Rudolph E. Tanzi consideró que Pfizer debió divulgar la información.

El profesor asistente de medicina en la universidad Johns Hopkins y experto en la enfermedad, Keenan Walker, también se pronunció en la misma línea, al señalar como "beneficioso" para la comunidad científica contar con esos hallazgos y defender que permitiría "tomar decisiones mejor informadas".

El alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es la demencia neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Su principal característica es el deterioro progresivo de las funciones mentales, indica el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las neuronas de los pacientes con Alzheimer acumulan proteína amiloide, en forma de pequeñas fibrillas que se entrelazan dentro de las neuronas llamadas ovillos neurofibriales, quienes a su vez almacenan la proteína tau. Estas generan cambios en el comportamiento intelectual, así como fallas en la memoria y orientación. Síntomas que hacen que quien la padece requiera de cuidados especiales.

Se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años y tiene factores de riesgo hereditarios.

El síntoma más representativo es el deterioro progresivo de las funciones mentales como: