Enfermedad de Huntington afecta a 8 mil personas en México

La Enfermedad de Huntington (EH) es un padecimiento genético que se caracteriza por l a pérdida progresiva de las funciones cerebrales y musculares. Esta enfermedad suele manifestar se entre los 30 y 50 años de edad y se estima que en México existen al rededor de 8 mil pacientes con esta enfermedad.

Esta enfermedad generalmente no se diagnostica de manera oportuna, es hereditaria y se cataloga en ocasiones como una enfermedad mental, además los familiares con la enfermedad desconocen su existencia a través de generaciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un neurólogo o neuropsiquiatra es el médico que poded realizar un diagnóstico oportuno a través de pruebas de diagnóstico clínico y genéticas. En la actualidad, los avances en la ciencia y tecnología médicas han hecho posible el diagnóstico predictivo de la Enfermedad de Huntington mediante técnicas muy sofisticadas de biología molecular.

La Enfermedad de Huntington es un padecimiento familiar que se produce a causa de un defecto hereditario en un solo gen. 3 Cada hijo de un padre o madre con Enfermedad de Huntington tiene una probabilidad del 50 % de heredar la enfermedad, pero si el hijo o hija no hereda el gen de sus padres, no desarrollará la enfermedad y, por lo tanto, no la transmitirá a su descendencia.

Comúnmente la Enfermedad de Huntington se puede manifestar como espasmos musculares leves, falta de coordinación y algunas veces, con cambios en la personalidad, ocasionalmente algunos síntomas pueden aparecen durante la infancia. A medida que la enfermedad progresa, el deterioro intelectual produce alteraciones en el habla y la memoria. La Enfermedad de Huntington es considerada una enfermedad de baja prevalencia, debido a que tiene una incidencia de menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes.

Hoy en día aún no existe cura para esta enfermedad, pero la mejor forma de atenderla es con terapias integrales que ayudan a controlar los síntomas físicos y psicológicos. Estas terapias mejoran el estado de ánimo, el control motor, el habla, el equilibrio, la deglución y el balance.

Los síntomas de la EH varían de una persona a otra, manifestándose a través de las siguientes alteraciones:

Alteraciones psiquiátricas: Cambios de ánimo, irritabilidad, mostrarse apáticos, pasivos, deprimidos o enojados. Estos síntomas pueden disminuir a medida que evoluciona la enfermedad o, en algunos casos, pueden continuar e incluir arrebatos hostiles o ataques profundos de depresión.

Alteraciones cognitivas: Afectaciones en la memoria, el juicio y otras funciones cognitivas del individuo, como dificultad para conducir, aprender nuevas cosas, recordar un hecho, responder una pregunta, o tomar una decisión.



Alteraciones motoras: Movimientos involuntarios típicos del corea, que pueden ser en cualquier parte del cuerpo como brazos, cabeza o piernas pareciendo un baile (por ello el nombre de corea). A menudo, la corea crea problemas serios con la marcha, aumentando la probabilidad de caídas.

La Enfermedad de Huntington aún no tiene cura, se emplean diversos medicamentos y terapias para controlar los síntomas físicos y emocionales asociados con la enfermedad. 11 Algunas terapias son: