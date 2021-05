Enfermedad de hígado graso genera adelgazamiento del cabello

La enfermedad del hígado graso se refiere a un conjunto de enfermedades del hígado que causan acumulación de grasa en este órgano.

Generalmente la enfermedad del hígado graso no genera síntomas específicos pero puede generar fatiga, pérdida de peso y dolor abdominal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un reciente estudio realizado en Reino Unido ha encontrado que las personas que han sido diagnosticadas con enfermedad de hígado graso suelen notar de manera previa el adelgazamiento del cabello y su caída.

Leer mas: La enfermedad Covid-19 puede dañar al páncreas y causar diabetes: NYU Langone Health

De acuerdo a British Liver Trust, en Reino Unido esta enfermedad es una de las principales causas de muerte entre personas de 35 a 49 años de edad.

Alerta que tener adelgazamiento del cabello y caída de cabello puede ser un síntoma de enfermedad hepática avanzada.

Los expertos no saben exactamente por qué algunas personas acumulan grasa en el hígado mientras que otras no. De manera similar, no se termina de entender por qué algunos hígados grasos desarrollan inflamación que avanza hasta la cirrosis.

El hígado graso se suele desarrollar de manera lenta y silenciosa, cuando los síntomas son visibles ya se puede hablar de un daño conocido como cirrosis, que ocurre cunado el hígado presenta cicatrizaciones por el daño.

Entre estos síntomas se suele encontrar la caída de cabello y adelgazamiento del mismo. Cuando hay un funcionamiento inadecuado del hígado, puede afectar los sistemas metabólicos, incluida la digestión y la absorción de vitaminas liposolubles.

Esto afecta también la línea de cabello debido a que la digestión adecuada y la absorción de vitaminas es esencial para mantener al cabello sano y el hígado es el responsable de la absorción de estas vitaminas.

Leer mas: Estudio no encuentra relación entre uso de tecnología y daño a la salud mental de adolescentes

Otros de los síntomas del hígado graso puede ser:

Hinchazón abdominal (ascitis)

Vasos sanguíneos agrandados justo debajo de la superficie de la piel

Bazo agrandado

Palmas rojas

Color amarillento en la piel y en los ojos (ictericia)