¿Es inmune al Covid-19? Expertos lo explican

México.- El panorama suele repetirse en algunas familias en México. A pesar de tener la misma exposición o convivir cotidianamente, algunos enferman por Covid-19 de gravedad, otros de forma leve, y, sorpresivamente, algunos más no muestran ningún síntoma. Aunque los estudios no son claros hasta el momento, la respuesta inmune individual tiene una importante participación.

El epidemiólogo Pablo Francisco Oliva Sánchez y Rosa María Wong Chew, experta en virología, despejaron las principales dudas sobre el comportamiento del virus y la respuesta de los pacientes.

Aclararon que aun con nuevos descubrimientos y solo hasta que la vacuna pueda asegurar una inmunidad poblacional, los ciudadanos deben seguir con los cuidados, sobre todo en las próximas celebraciones de fin de año.

Asintomáticos sin inmunidad

Pablo Francisco Oliva Sánchez, profesor de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó para Debate que el sistema inmunitario va a tener dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata, que es la natural del organismo; y la inmunidad adquirida, que tiene que ver con la inmunidad a largo plazo conforme se va exponiendo el organismo a patógenos.

Sin embargo, explicó que esos patógenos externos dan una respuesta muy diferente y dependen de cada individuo.

Pero ¿por qué puede haber individuos que siendo asintomáticos no presentan alguna memoria inmunitaria, pero sí tuvieron contacto con el virus, o gente que incluso tuvo la prueba positiva y demás? Es por una cosa simple y sencilla, consideró Oliva Sánchez: la inmunidad reactiva para estos casos se debe a las células CD4 positivas, que tienen que ver con los anticuerpos específicos para SARS-CoV-2, debido a que son las moléculas que se han visto que se activan con los coronavirus.

En ese sentido, añadió que va a depender mucho de la reacción que cada persona tenga, ya que la base inmunológica es la misma, pero es tan individual como la respuesta a una gripe o a una diarrea: "La inmunidad de memoria tiene que ver con la carga viral a la que te expones. Lo que se ha visto es de que, a mayor carga viral, mayor es la posibilidad de que tú tengas memoria inmunológica. Esto puede estar asociado o no a la presencia de síntomas. Puede que se tenga síntomas y una carga viral baja, entonces en ese sentido tu respuesta inmunológica no es suficiente, y tu memoria inmunológica es deficiente", añadió.

Por otro lado, señaló que puede haber una carga viral alta sin síntomas, solo con un pico de febrícula, por debajo de 37.5, y ocurre que se tiene una memoria inmunológica adecuada.

En ambos casos, enfatizó y aclaró que va a depender mucho de lo que se sepa y de lo que vayan descubriendo en los estudios inmunológicos, en los estudios que tienen que ver bajo qué características está la gente presentando mayor inmunidad: "En México, sabemos que un individuo con diabetes, con VIH, con hipertensión y obesidad tiene disminuidas sus defensas inmunológicas. Si se piensa que se debe solo al hecho de porque una familia sí y porque una familia no, hay que ver características en la familia, tenía otras enfermedades, otro tipo de cosas, etcétera", expuso.

Independientemente de la manera en la que se haya transmitido el SARS-CoV-2 en esos individuos, agregó que mucho tiene que ver la recepción del huésped, desde su parte inmunológica, hasta sus comorbilidades, porque, por ejemplo —añadió—, si en una familia hay individuos obesos, siendo de la misma familia posiblemente tengan una respuesta peor que la gente que no está obesa: "No es una regla, pero es lo que se está viendo comúnmente", aclaró.

Inmunidad celular

Rosa María Wong Chew, jefa de Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, mencionó en entrevista para Debate que hasta ahora se sabe que existe cierta predisposición genética para el desarrollo de la enfermedad: «Ahorita todavía estamos estudiando alrededor del mundo qué es lo que puede causar esto, porque todavía no lo sabemos.

Lo que sí sabemos es que tiene que ver también con la carga viral. Una persona que está expuesta a una fuerte carga viral es muy posible que se enferme, y que se enferme grave. Los médicos, por ejemplo, que están en un área Covid-19, tienen más riesgo de enfermarse y pueden desarrollar una enfermedad grave.

Pero también sabemos que hay personas que tienen obesidad, diabetes y más de setenta años, y que no les pasa nada; que tienen una enfermedad muy leve, y no les pasa lo que ya se ha descrito con estas comorbilidades», coincidió la especialista. Hizo hincapié en que debe haber más factores, pero no los conocen aún.

¿Qué pasa con la inmunidad celular? Wong Chew, experta en virología y farmacología, describió que los anticuerpos y la inmunidad celular se dan siempre que cualquier patógeno entra al organismo, no solo el Covid-19; es decir, bacterias, virus, parásitos, hongos, y son el resultado a la defensa normal que hay en contra de cualquier patógeno del organismo; sin embargo, mencionó que en el caso específico del SARS-CoV-2, lo que pasa es que entra el virus y se echan a andar todos los mecanismos para desarrollar esta respuesta de células, y estas células, a su vez, empiezan a producir anticuerpos específicos contra el virus: "Entonces, tenemos por un lado la respuesta inmune celular; y por otro lado tenemos la respuesta inmune humoral. Lo que podemos detectar muy fácilmente es la humoral, que son los anticuerpos. Los anticuerpos son pequeñas proteínas que se pegan al virus, entonces no permiten que el virus desarrolle toda la infección", expuso.

Los anticuerpos que se pueden conocer son aquellos que se miden en la sangre. Específicamente, con este virus, comentó que lo que se ha observado es que los anticuerpos se empiezan a detectar hasta la semana dos, por eso hay varias recomendaciones que dicen que si se quieren conocer los anticuerpos por SARS-CoV-2, se tienen que buscar a partir de la tercera o cuarta semana. Aclaró que detectar anticuerpos, sirve para saber si se tuvo la infección, pero nunca para saber si la infección está activa. Para saber si está la infección activa, se tiene que hacer un hisopado por nariz y faringe. Se hace la detección del antígeno o del PCR.

Es posible volverse a contagiar de COVID-19

En un panorama en el que muchas personas que superaron el Covid-19 tienen en el entendido que ya no enfermarán, la médica especialista aclaró varios puntos al respecto. Dijo que acaban de salir algunas publicaciones científicas donde se observa que hay anticuerpos en por lo menos seis meses después de que hubo infección.

Además, mencionó que también hay respuesta de células de memoria de SARS-CoV-2; sin embargo, se sabe que hasta en el 10 por ciento hay reinfecciones. Qué quiere decir. Que se produjo una respuesta inmune, pero esta no fue duradera, y a los cuatro o seis meses se pueden volver a infectar: "Si ustedes son de ese 10 por ciento o no, no lo sabemos; hay que seguirse cuidado, porque todavía no conocemos muchas cosas del virus. Si bien es cierto que puede haber una inmunidad duradera, apenas llevamos un año del primer caso que hubo en China. No sabemos cuánto tiempo pueda durar la inmunidad. Lo que algunas personas dicen, algunos científicos que han publicado, es que hasta 10 por ciento podría haber reinfecciones, tal vez menos, tal vez más. No lo sabemos. Pero de que hay personas que se han vuelto a infectar por el virus, sí ha pasado, y por lo tanto hay que seguirse cuidando", reafirmó.

Recomendaciones

Pablo Francisco Oliva Sánchez mencionó que es importante protegerse de los virus respiratorios activos actualmente, que son causantes de gripes, resfriados o influenza. El primer punto —añadió— es vacunarse contra la influenza, sobre todo en edad de riesgo. Recomendó mantener una vida equilibrada en cuanto a la alimentación y la actividad física: "Ahorita, en frío, las medidas de higiene que ya sabemos; evitar cambios bruscos de temperatura; si tienes un síntoma respiratorio, no salgas, para que no seas el mecanismo de transmisión de ese y otros virus", comentó.

Para el especialista, las medidas que se están teniendo por SARS-CoV-2 a nivel poblacional puede que también, de manera indirecta, disminuyan la cantidad de gripas y de síndromes catarrales en esta época, ya que tienen el mismo mecanismo de prevención.

Rosa María Wong Chew instó a tratar de evitar lugares concurridos, reuniones familiares o si se reúnen que sean pocas personas, al aire libre, poco tiempo y todos con cubrebocas. Consideró muy importante ver el reflejo de la situación que viven otros países, por ejemplo en España. Mencionó que un reciente estudio arrojó que el 20 por ciento de los casos, de esa segunda ola tan alta, es porque hubo reuniones con otras personas. Indicó que no tienen que ser reuniones multitudinarias, ya que reunirse con seis personas es más que suficiente para contagiarse, así como en lugares cerrados: "Entre más personas, más riesgo; y entre más tiempo, más riesgo", comentó.

Destacó que muchas de las personas que se están infectando es porque fueron a la comida familiar, a la comida con amigos, pensando que por ser familia o amigos, o porque hay confianza no hay riesgo, y a veces —comentó— hay personas que están presintomáticas o asintomáticas, y si no se usa el cubrebocas, se están generando aerosoles que están inhalando las personas que están alrededor.

"Y si me encuentro en un lugar cerrado, donde no hay ventilación, se va concentrando el número de partículas con el tiempo, y esto hace que haya más contagio. Es un riesgo para las personas", añadió.