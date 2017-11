Es lo último en dietas, ¿pero es segura?

New York Times

¿Y si pudiera comer todo lo que quiera y también perder peso? Eso es justo lo que promete una moda nutricional llamada CICO (por las siglas en inglés de "calorías dentro, calorías fuera") a la gente que busca perder peso.

La idea es simple: coma lo que quiera, incluso comida basura, y aún así reduzca la cintura... siempre y cuando cada día gaste más calorías de las que consume.

Es un acercamiento simplificado a la alimentación que básicamente considera que la fruta y la verdura son iguales a los dulces y a los refrescos. Lo único que importa es el conteo total de calorías.

Muchos expertos en la nutrición no están de acuerdo, lo que quizá no resulte sorprendente.

"Estar sano no solo implica perder peso", anotó Lona Sandon, directora de programa y profesora asistente de nutrición clínica en el Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern, en Dallas. "Hay que tomarlo todo en cuenta".

Sandon reconoció que los que adopten el método CICO para comer "en realidad podrían perder peso". Pero hay un inconveniente: "deficientes nutricionales, o incluso desnutrición", advirtió.

"Quizá no esté proveyendo todos los nutrientes que su cuerpo necesita si no presta atención a los tipos de alimentos que consume", dijo Sandon. "Esto podría implicar una osteoporosis en la vejez, un mayor riesgo de cáncer, una enfermedad cardiaca, etc.".