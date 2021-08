¿Es necesaria una segunda dosis de la Vacuna cansino?

Cansino, el responsable chino de una vacuna contra la enfermedad Covid-19, informó a través de un comunicado que una segunda dosis de su vacuna unidosis fortalecería la protección contra la enfermedad Covid-19.

La información fue enviada a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, quien se encarga de regular y autorizar el uso de las vacunas. Cabe destacar que esta vacuna de una sola dosis fue la que México utilizó para inmunizar a los maestros.

Luego de su uso se desataron diversas dudas sobre la efectividad de la vacuna y ante esto, Cansino ha recomendado una segunda dosis de refuerzo, esta debería aplicarse seis meses después de haber recibido la primera, dice el laboratorio.

En el comunicado se indica que "una sola dosis de la vacuna de Cansino es efectiva, pero que una dosis de refuerzo puede ser mejor".

De acuerdo con estudios de seguimiento hechos en el mundo real a personas que recibieron la unidosis, una segunda dosis de Cansino aumenta hasta ocho veces el número de anticuerpos neutralizantes, con esto se aumentan las defensas ante el SARS-CoV-2.

¿Por qué un refuerzo de cansino a los seis meses?

Los estudios indican que luego de seis meses de la vacuna de Cansino, las personas siguen teniendo casi un 70 por ciento de protección ante la enfermedad sintomática.

La vacuna también ofrece 90 % de protección contra la Covid-19 que provoca hospitalización y puede ser mortal.

Cansino dijo que usar una segunda dosis de su vacuna no aumenta el riesgo de síntomas secundarios graves, aclaró que la vacuna no puede causar la enfermedad, ya que no se usó el virus como vector.

Cansino anunció la viabilidad de una segunda dosis al menos un mes antes de que en México se pretenda retomar las clases presenciales.

Postura de México ante segunda dosis de Cansino

La Secretaría de Salud de México ha indicado que descarta aplicar una segunda dosis de Cansino, pero que seguirán atentos a una posible aplicación en caso de que estudios demuestren su eficacia en la reducción contra la Covid-19.

En una declaración del 17 de agosto, Hugo López-Gatell dijo "seguimos monitoreando y seguiremos monitoreando, si apareciera evidencia científica, clara, robusta, consistente, que mostrara que se redujera la potencia protectora de las vacunas, eso podría llevar a otra decisión, pero hasta hoy eso no ha ocurrido"

En esa misma declaración dijo que “muchos medios de comunicación estimulan está idea para inducir a que se crea, que se necesita está segunda dosis, en el caso de la vacuna Cansino”, dijo.

Cofepris no ha emitido recomendación alguna al respecto de una segunda dosis de la vacuna de Cansino.

