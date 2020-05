¿Es opción viable la inmunidad de rebaño ante el coronavirus?

México.- La inmunidad de rebaño, aunque es una estrategia atractiva, no es viable, no solo en México, sino que no existe en el mundo una infraestructura sanitaria que pueda atender una infección masiva de personas, explicó el médico infectólogo Adrián Flores para EL DEBATE, y puso como ejemplo a los Estados Unidos, que actualmente lidera las cifras de infectados a nivel mundial.

Recientemente fue abordado este término epidemiológico por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La inmunidad de rebaño trata de una colectividad que enfrenta enfermedades infecciosas.

El subsecretario explicó que una vez alcanzada esta inmunidad; es decir, si el 80 por ciento de la población fuera inmune a COVID-19, cuatro de cada cinco personas que se encuentren con alguien que tenga la enfermedad no enfermarán y no la transmitirán.

Vacunación genera inmunidad de rebaño

La Universidad Complutense de Madrid explica en su página web que generalmente este tipo de protección se busca a través de la vacunación. Pero en el caso de la infección por coronavirus, al no disponer de vacunas, la esperanza es que con el tiempo llegue a haber tantos individuos que ya han superado la infección (de forma clínica o subclínica) que el virus no encuentre fácilmente personas susceptibles a las que infectar, por lo que se cortaría la transmisión.

Infraestructura sanitaria podría colapsar ante contagio masivo

Adrián Flores, especialista en enfermedades infecciosas, añadió respecto a esta posibilidad que, aunque un alto porcentaje podría manifestar una infección leve, no se puede predecir quién la tendrá leve y quién moderada, por lo cual no es viable arriesgarse a que se infecte una gran cantidad de la población al mismo tiempo, ya que los servicios hospitalarios no se darían abasto para salvar vidas.

Algunos países como Suecia y Reino Unido dieron marcha atrás a medidas que relajaban el aislamiento social precisamente por los resultados altos en contagios que obtuvieron.

Por su parte, el investigador Martín Félix, doctor en Matemáticas, compartió en entrevista a este medio que si en Culiacán viven un total de 900 mil personas aproximadamente, se tendría que infectar el 13 por ciento de la población; es decir, arriba de 130 mil culiacanenses, para que se lograra la llamada inmunidad del rebaño.

Aislamiento social

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en EUA indica continuar con medidas de aislamiento.

¿Qué es la inmunidad de rebaño?

De acuerdo con la Universidad John Hopkins, cuando la mayoría de una población es inmune a una enfermedad infecciosa, esto proporciona protección indirecta o inmunidad colectiva (también llamada inmunidad de rebaño o de manada), a aquellos que no son inmunes a la enfermedad.

Si el 80 % de una población es inmune a un virus, cuatro de cada cinco personas que se encuentren con alguien con la enfermedad no se enfermarán (y no la propagarán más).

De esta manera, la propagación de enfermedades infecciosas se mantiene bajo control. Dependiendo de cuán contagiosa sea una infección, generalmente del 70 al 90 % de una población necesita inmunidad para lograr la inmunidad del rebaño.

Estrategias frente al coronavirus en México

Alcanzar la inmunidad de grupo en todas las infecciones y que los protegidos puedan impedir que los susceptibles se infecten es la ambición de la epidemiología ante una enfermedad , pero debe pasar tiempo suficiente para que la población la adquiera.

Ante la falta de una vacuna que proteja de la COVID-19, la única medida de protección probada es la de aislamiento social para contener el avance de la enfermedad a un ritmo que permita atención médica para todos.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 28 de mayo sobre el Covid 19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

Los daños de la Covid-19 en pulmones son distintos a los de la gripe