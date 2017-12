¿Es peligroso comer alimentos congelados?

Los alimentos congelados se han popularizado por practicidad debido al ritmo de vida que tenemos; pero ¿es peligroso comerlos? La congelación hace que los alimentos pierdan algunas cualidades organolépticas (características físicas de los alimentos: sabor, textura, olor y color).

Es importante precisar el tiempo de vida de los alimentos congelados:

Los platos que tienen jamón duran 2 meses.

Verduras de 8 a 12 meses.

Frutas que no sean cítricas de 9 a 12 meses.

Cítricos duran 3 meses.

Postres de frutas duran de 1 a 2 meses.

Panadería de 2 a 3 meses.

Carne de res de 6 a 12 meses (depende el corte).

Costillas de 4 a 6 meses.

Pollo de 3 a 4 meses.

Consumirlos no es peligroso, la clave está en la descongelación y en su preparación, primero descongela y después cocina.

No debe haber prisa para descongelarlos, pues de eso dependerá el sabor. Si descongelas carne blanca o roja no la pongas a deshielar en el fregadero porque se hará seca y dura; es mejor sumergirla en agua a temperatura ambiente hasta que se descongele por completo.

Los alimentos congelados son fáciles de comprar, de preparar y algunos son más baratos que los alimentos frescos; además evitan la proliferación de patógenos.

Algunos de los mitos sobre los alimentos congelados son:

1.- Sólo se pueden congelar al día después de comprarse, lo que no es verdad, los alimentos pueden congelarse siempre y cuando su fecha de caducidad no haya pasado.

2.- No se pueden congelar los alimentos descongelados. Este mito es muy extendido, sin embargo, pueden congelarse de nuevo siempre y cuando se cocinen, por ejemplo, si sólo unas un trozo de carne de la que has descongelado, el otro puedes cocinarlo a temperatura alta y guardarlo en el congelador.

3.- Muchos alimentos no se pueden congelar. No es cierto, casi todos pueden meterse a la nevera, siempre que se tenga un recipiente adecuado; frutos secos, harina, aguacate, etc. Existe restricción en alimentos que contengan huevo, salsa catsup, lechuga o hierbas frescas.

ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP Y RECIBE TIPS Y NOTAS DE SALUD. DA CLICK AQUÍ

Foto: Pixabay