¿Es posible quedar embarazada utilizando un DIU?

México-. Si te has puesto el Dispositivo Intauterino (DIU) estás un 98 por ciento protegida contra embarazos no deseados, esta cifra revela que el DIU no es efectivo al cien por ciento. Si no se aplica correctamente este porcentaje baja aún más por lo que sí es posible quedar embarazada con el DIU.

El periodo de acción anticonceptiva de este método es de 10 años para el DIU T de cobre estándar y el DIU T para mujeres nulíparas (que no han tenido hijos). Para aumentar la efectividad y evitar embarazos se recomienda que se revise cada dos meses la posición del DIU, esto se hace buscando si se puede sentir el hilo del DIU en la región íntima.

Cuando ocurre un embarazo con el DIU de cobre la menstruación, que no debe suspenderse, se retrasa, a lo contrario del DIU Mirena que suele suspender la menstruación la mujer se confía y se da cuenta del embarazo cunado tiene síntomas evidentes como náuseas, vómitos y crecimiento del vientre.

Síntomas de embarazo con DIU

Aún teniendo DIU puedes salir embarazada, por lo que se recomienda estar atenta a los siguientes síntomas:

Náuseas frecuentes, especialmente al despertarse;

Aumento de la sensibilidad en las mamas;

Surgimiento de cólicos y sensación de vientre hinchado;

Aumento de las ganas de orinar;

Cansancio excesivo;

Cambios de humor repentinos.

En el caso del DIU que utilizan hormonas, uno de los síntomas de embarazo es un flujo rosado en el área íntima.

Revisar periódicamente la posición correcta del DIU ayuda a evitar embarazos y sus posibles complicaciones como embarazos ectópicos y abortos. Si sospechas de embarazo aunque tengas DIU debes acudir al médico lo más pronto posible.

El DIU a pesar de la efectividad de 98 por ciento es uno de los métodos con eficiencia más alta, y se debe hacer caso omiso de falsas creencias. La información actual nos permite afirmar que el dispositivo intrauterino de cobre no produce cáncer, no se encarna en la matriz y no causa infecciones vaginales.