Escalan medidas preventivas por Covid-19 en México

CDMX.- La Secretaria de Salud decidió escalar medidas para disminuir la velocidad de transmisión del coronavirus.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que esta decisión se toma debido a que los once casos confirmados en las últimas 24 horas, triplica el numero de casos que se han presentaron desde el 27 de febrero.

Explicó que aún no estamos en la fase 2 de medidas ante la pandemia debido a que siguen siendo decenas de casos, los contagios confirmados son importados y se pueden rastrear los contactos de estas personas.

En concreto dijo que aún no se cumplen los registros necesarios para activar la fase 2, si no que estamos en la transición hacia ella.

Sobre el tema de la eventual cancelación de evento masivos, López-Gatell pidió a la población estar pendiente de los anuncios que deriven de las evaluaciones que hacen hora por hora.

No me anticipo al resultado de estas evaluaciones. No sorprendería que en las próximas 24 horas anunciaremos decisiones sobre eventos de concentración masiva