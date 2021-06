Escuchar música cerca de la hora de dormir interrumpe el sueño

La investigación fue realizada por Michael Scullin, profesor asociado de psicología y neurociencia en la Universidad de Baylor. Partió del hecho de que se había despertado en medio de la noche con una canción en la cabeza, vio la oportunidad de estudiar cómo la música y canciones particularmente atascadas: pueden afectar los patrones de sueño.

El estudio fue publicado en la revista Psychological Science. Este se centró en un mecanismo raramente explorado: imágenes musicales involuntarias, o "earworms (síndrome de la canción en la cabeza)", cuando una canción o melodía se repite una y otra vez en la mente de una persona. Estos ocurren comúnmente mientras está despierto, pero Scullin descubrió que también pueden ocurrir mientras intenta dormir.

El investigador encontró que los cerebros continúan procesando la música incluso cuando no se reproduce e incluso mientras se está dormido.

Dijo que escuchar música antes de dormir puede hacer que el cerebro no la deje de procesar y esto hace que el sueño se vea afectado.

En el estudio se utilizaron las canciones de 'Shake It Off' de Taylor Swift, 'Call Me Maybe' de Carly Rae Jepsen y 'Don't Stop Believin' de Journey". Los participantes pudieron escuchar la versión original y la versión instrumental.

Luego los participantes respondieron si experimentaron un gusano auditivo (repetición en la cabeza aunque el la música no se esté reproduciendo) y cuándo lo hicieron. "Luego, analizamos si eso afectaba su fisiología del sueño nocturno el earworm tenía más dificultad para conciliar el sueño, más despertares nocturnos y pasaba más tiempo en etapas ligeras del sueño", dijo el doctor.

Las personas que repetían la canción en su cabeza mostraron oscilaciones más lentas durante el sueño, un marcador de reactivación de la memoria. El aumento de las oscilaciones lentas fue dominante en la región correspondiente a la corteza auditiva primaria, que está implicada en el procesamiento del gusano auricular cuando las personas están despiertas.

"Casi todo el mundo pensaba que la música mejoraba su sueño, pero descubrimos que quienes escuchaban más música dormían peor", dijo Scullin. "Lo que fue realmente sorprendente fue que la música instrumental condujo a una peor calidad del sueño; la música instrumental produce aproximadamente el doble de gusanos auriculares".

Foto de portada: wayhomestudio en Freepik

