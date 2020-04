España da por controlada la epidemia DE Covid-19: prepara lento retorno a la normalidad

España.- Con la menor cifra de muertes en más de un mes y más curados que nuevos contagios durante varios días, las autoridades sanitarias españolas consideran controlada la pandemia de coronavirus y preparan un lento retorno a la normalidad de forma paulatina y en varias fases.

Después de registrar este domingo un mínimo de decesos de 288, el más bajo desde el 20 de marzo, las cifras experimentaron hoy un pequeño repunte, con 1.831 nuevos casos registrados y 331 muertes en las últimas 24 horas, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.

En total, desde el inicio de la pandemia , son 209.465 los positivos, 23.521 los fallecidos, y más de 100.000 recuperados.

El objetivo es mantener de manera sostenida el incremento de curados y que los nuevos casos sigan en el entorno del 1 % diario

dijo este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien afirmó que España tiene uno de los índices de pacientes curados más altos del mundo.

El Gobierno español considera que la epidemia de la COVID-19 está en los "márgenes de control" y que el sistema sanitario del país tiene capacidad de reacción ante "cualquier rebrote", aseveró Illa, aunque para ello será necesario disponer de un número de unidades de cuidados intensivos que sea, como mínimo, el doble que en condiciones normales.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar mañana, martes, un plan de salida del actual confinamiento de gran parte de la población, que será "gradual" en varias fases, y que comenzará antes en los territorios donde la epidemia está más controlada.



Esta salida será "paso a paso, con mucha prudencia y mucha cautela", subrayó el ministro de Sanidad. Las autoridades insisten en que para ello hacen falta medidas de refuerzo sanitario y de seguridad, como la higiene y la distancia física entre personas.

Menos reestricciones pero sin abusos

España comenzará a relajar las restricciones por coronavirus. Xinhua.

La epidemia "está controlándose progresivamente", ya que los datos de hoy confirman "la misma línea descendente" de días atrás, afirmó por su parte el portavoz de Sanidad para la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón.



Esto podría repercutir en una mejora paulatina de las limitaciones del confinamiento en las viviendas, como permitir desde ayer que los niños salgan una hora diaria, pero siempre con prudencia para evitar retrocesos.



Sobre ese asunto, tanto Illa como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, valoraron que la gran mayoría de las familias respetaron ejemplarmente las reglas para que los menores de 14 años salgan una hora diaria a pasear y jugar acompañados de un solo adulto, normalmente el padre o la madre.



Pero advirtieron contra los incumplimientos por parte de una minoría, como no respetar el tiempo de duración autorizada, el número de adultos o no mantener la distancia de seguridad entre personas, por lo que pidieron "responsabilidad" a la familias.



"Tenemos que estar muy vigilantes para que no haya este tipo de abusos", avisó Illa, pues cualquier retroceso en el control de la epidemia retrasará el final paulatino del confinamiento de la población.



Bajo esas premisas y con la cifras en progresión descendente, el siguiente paso sería permitir a los mayores salir a pasear y a hacer ejercicio a partir del 2 de mayo, medida que ya anunció el pasado sábado el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, pendiente de la evolución de la situación en los próximos días.

Estudio de prevalencia

España inicia los estudios de prevalencia.

Como paso importante para ir alcanzando la normalidad, el Gobierno español inició este lunes un estudio de prevalencia de la COVID-19, para "conocer la verdadera dimensión de la infección", calcular el número de personas que han tenido "contacto con el virus" y cuántas han desarrollado anticuerpos, explicó la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti.



Se someterán a las pruebas de manera voluntaria 90.000 personas de 36.000 hogares seleccionados por criterios estadísticos.



Primero se efectuará un test rápido de anticuerpos por medio de una pequeña muestra sanguínea capilar; a continuación se solicitará una prueba analítica de sangre en laboratorio, que será más precisa.



Simón comentó que el estudio proporcionaría información "útil" para tomar las decisiones sobre la transición hacia la "nueva normalidad" de comportamiento social frente a la enfermedad.

Otros pasos hacia la normalidad

Mientras tanto, otra parte del retorno a la normalidad comenzó hoy en la industria del automóvil, en la que España es el noveno productor mundial.



La fábrica de Seat en Martorell (Barcelona), la mayor del sector en España, reanudó hoy la producción de forma parcial, con 3.000 de los 11.000 trabajadores, entre estrictas medidas de seguridad e higiene.

Las factorías de Volkswagen en Pamplona y Mercedes-Benz en Vitoria y Nissan en Cantabria (todas en el norte) comenzaron también las tareas preparatorias para reanudar la fabricación de vehículos y partes.

Tras más de cuarenta días de parón, el retorno de esta industria y del importante sector de componentes de automoción es uno paso destacable para la recuperación de la economía española, duramente golpeada por la pandemia.



Por otra parte, el enorme hospital de campaña que Madrid instaló en el centro de congresos y exposiciones de Ifema podría cerrar el próximo viernes una vez que los últimos pacientes sean dados de alta y tras el final de la saturación de los hospitales de la región.

