Estados Unidos recomienda a embarazadas aplicarse una vacuna contra la Covid-19

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) ha recomendado a las mujeres embarazadas aplicarse una vacuna contra la enfermedad Covid-19.

Esta recomendación se da luego de un estudio en el que se demostró que no existe peligro observado ni para las mujeres ni para el feto.

La recomendación fue realizada por Rochelle Walensky, directora de los CDC. Dijo que a pesar de la recomendación se entiende que esta decisión es personal, pero animó a las mujeres hablar con sus médicos para que juntos puedan decidir lo que es mejor para ellas y los futuros bebés.

Estos estudios fueron realizados en las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna, que ambas han sido aprobadas para su uso en Estados Unidos.

El estudio fue realizado entre los pasados 14 de diciembre y el 28 de febrero, tomó información de distintas bases de datos para cruzarla y los resultados fueron publicados en la revista científica The New England Journal of Medicine.

La vacuna fue probada en la plataforma V-safe, que es utilizada por los CDC para vigilar la seguridad de las vacunas a través de una aplicación móvil.

Embarazo y Covid-19

El riesgo general de la Covid-19 para las mujeres embarazadas es bajo. Pero el embarazo aumenta el riesgo de enfermedades graves y de muerte con la COVID-19.

Las mujeres embarazadas que tienen la COVID-19 parecen tener más probabilidad de desarrollar complicaciones respiratorias que requieran cuidado intensivo que las mujeres que no están embarazadas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

También es más probable que las mujeres embarazadas necesiten usar un respirador.