"Estándares de belleza son un arma de doble filo": Psicólogos ven problemas mentales tras cirugías

Sinaloa.- Luis Ángel Salinas Gudiño, psicólogo y presidente de la asociación Ayudemos a los Jóvenes Mazatlán, aseveró que algunas personas entran al quirófano porque tienen algún trastorno, inseguridad, baja autoestima, entre otros problemas.

Incluso hay un trastorno llamado dismórfico corporal, aquí entran quienes se hacen adictos a los tratamientos y cirugías.

Aumentan casos

El experto en salud mental Luis Ángel Salinas señaló que en el estado se han incrementado los casos de personas que deciden operarse para verse mejor.

Informó que México es el tercer país con mayor número de cirugías plásticas, después de Brasil y Estados unidos.

La tendencia “buchona o narcocultura” predomina en Culiacán. Este es un estereotipo reconocido a nacionalmente y dejan marcados los estándares de belleza de cuerpo.

El poder de las redes sociales también es factor que genera contenidos donde la mujer está operada y ese cuerpo es el perfecto. Existen también cirugías donde se implantan los músculos

“El problema estaría radicando por la situación por la que me voy hacer una cirugía, yo hombre, yo mujer porque me la quiero hacer”, sostuvo el sicólogo.

Se analizan

En las salas profesionales, en México y otros países, antes de que se practique la operación, primero se les realiza una valoración de salud mental para detectar el objetivo final de ese proceso.

“Algunos tienen un desequilibrio emocional, porque no me gusta mi cara no me gusta mi cuerpo, los estándares de belleza son un arma de doble filo”, dijo el profesional de la salud mental.

Salinas lamentó que se tengan registros de madres de familia que tienen que recurrir a las cundinas con tal de que sus hijas sean intervenidas por un cirujano, cuando en la familia se debe fomentar el amor propio para crear adultos fuertes.