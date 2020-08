Estas son las enfermedades que complican el Covid-19

Monterrey, Nuevo León.- La Secretaría de Salud recalca a diario que las personas con enfermedades preexistentes son más propensas a desarrollar síntomas graves de Covid-19, y las estadísticas disponibles sobre los contagios en Nuevo León confirman su alta probabilidad de terminar en el hospital.

Los números indican que sólo una de cada 10 personas sanas que contraen la enfermedad es hospitalizada. En cambio, los contagiados que padecen una o más comorbilidades tienen las probabilidades en contra.

Esta información se desprender de la base de datos que a diario actualiza el Gobierno federal, desfasada respecto a los números estatales y que sólo incluye la mitad de los casos, pero que es la única disponible con datos abiertos.

- 51% de los diabéticos, 46% de los hipertensos y 34% de quienes viven con obesidad que resultan positivos al coronavirus requiere atención hospitalaria.

Esas afecciones preexistentes son las más frecuentes entre los pacientes nuevoleoneses.

Hay otras condiciones conllevan a más riesgo de hospitalización, como EPOC y la enfermedad renal. En otros casos hay riesgo, pero no es tan alto, como en el asma y el tabaquismo.

- 64% de los pacientes positivos a Covid-19 con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) requiere internamiento, lo mismo que el 64% de quienes padecen enfermedad renal.

- 16% de los 27 mil 592 contagiados por Covid-19 en NL requirió hospitalización*

- 21% de las 927 personas hospitalizadas por Covi-19 perdió la vida*

- 17% son las posibilidades de morir de los pacientes con diabetes que sufren Covid-19.

- 17% son las posibilidades de fallecer de las personas con hipertensión que dan positivo a Covid-19

- 11% son las posibilidades de perder la vida de que quienes enferman de coronavirus y sufren de obesidad.

* Con cifras hasta el pasado 24 de julio.

CUATRO ENEMIGOS

Conoce hoy las cuatro principales enfermedades que complican el contagio con Covid-19:

DIABETES. Es una enfermedad metabólica progresiva y crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de glucosa en la sangre.

"La insulina es una hormona que ayuda a metabolizar la glucosa", dice Elizabeth Reyes Castillo, miembro del Comité Científico de la Federación Mexicana de Diabetes.

"Cuando empieza a fallar el páncreas, hay complicaciones, de tipo crónico y agudo, en nuestra nutrición a nivel de célula, de músculo y de todos los organismos".

Estas fallas pueden causar desde retinopatía y nefropatía hasta, problemas del miocardio e hipoglucemia.

Reyes Castillo advierte que las personas con diabetes que llegan a contagiarse de Covid-19 pueden tener, además, complicaciones a nivel renal, sufrir un infarto y padecer una inflamación generalizada a nivel metabólico.

"En México muchas personas no están diagnosticadas con diabetes, entonces no nos enteramos hasta que no tienen un problema metabólico severo con el Covid", dice la también educadora en diabetes.

"Es muy importante que las personas con diabetes controlen su peso, tengan distanciamiento social, cuidados de higiene y controlen sus niveles de glucosa, que estén dentro de las metas que su médico les haya indicado, que no fumen, que se realicen chequeos anuales con un cardiólogo y revisar que no tengan un problema de miocardiopatía o detectarla a tiempo".

De acuerdo con cifras del IMSS, 6.5 millones de adultos mayores de 20 años viven diabetes.

La dermatóloga Cristina Cortés Peralta señala que una forma de reconocer la presencia de diabetes es cuando surgen cambios en la piel, como oscurecimiento y engrosamiento de zonas en los pliegues del cuello, axilas, región debajo de las mamas, ingle y nudillos de los dedos.

OBESIDAD. Es una enfermedad crónica que genera disfunciones en la respuesta inmunológica del cuerpo, señala Marcela Rodríguez Flores, médico internista, adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición.

"La gente (que sufre estas disfunciones) suele tener una respuesta de inflamación baja, pero crónica, que causa muchos daños y predispone a muchas enfermedades, pero además la respuesta inmune es más débil para combatir algunas infecciones, incluso algunas virales como el Covid".

Otra cosa que acompaña a la obesidad son las concentraciones más bajas de oxígeno, por la sobrecarga mecánica que implica el peso del cuerpo en el sistema circulatorio. También puede ocurrir un grado de disfunción en pulmones y corazón.

"Estos órganos reciben una sobrecarga directa por la masa que obstruye su adecuado funcionamiento. Si a eso agregamos niveles más altos de glucosa o diabetes, el cuerpo será más susceptible a infecciones, más frágil y con una funcionalidad limitada", recalca la también internista del Hospital Ángeles México de CDMX.

Cuando un paciente con obesidad sufre Covid, dice, las complicaciones podrían afectar sus pulmones, corazón, cerebro, el riñón se inflama y también el tubo gastrointestinal.

"(Hay) más facilidad de complicarse por todas estas fallas en el sistema de protección. Hasta ahora se ha visto que la población con obesidad es mucho más susceptible a cuadros severos de la enfermedad".

La nutrióloga Reyes Castillo indica que si se reducen los carbohidratos simples en cantidades importantes en la alimentación diaria puede mejorar la salud de las personas con obesidad y diabetes.

EPOC. En México, 25 mil pacientes al año mueren por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), lo que representa a 80 personas al día, señala Abelardo Elizondo Ríos, jefe de la Sección de Neumología de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax.

Además, entre 12 y 15 por ciento de la población mayor de 40 años que ha fumado en algún momento de su vida, podría desarrollar esta enfermedad.

"Los pacientes con EPOC tienen una inflamación crónica de vía aérea y parénquima pulmonar que obstruye el flujo del aire desde los pulmones. Es asociado casi siempre al tabaquismo, exposición a humo de leña o a polvos y químicos los cuales traen como consecuencia pérdida de la función pulmonar.

"Si a eso le agregas una infección de cualquier tipo como el Covid, lleva al paciente a un episodio de exacerbación de su enfermedad, con más daño pulmonar inflamatorio y riesgo de muerte".

De hecho, explica el especialista, una persona con EPOC tiene cinco veces más riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas a Covid, que en este caso serían neumonía o síndrome de distrés respiratorio.

Se ha asociado enfermedades cardiacas, de hipertensión arterial, diabetes y obesidad con el EPOC.

HIPERTENSIÓN. Es una de las principales causas de muerte en la actualidad y una de las comorbilidades que son un riesgo en caso de contagio por Covid-19.

Cuando se viven con hipertensión, el organismo es más frágil, tiene más riesgo de desarrollar una complicación, se incrementa la función inflamatoria, se limita la función de protección contra muchas infecciones, se genera un estado de daño directo en vasos sanguíneos y se incrementa la glucosa.

"Además, genera rigidez en las arterias, se sobrecarga el corazón (lo) que va provocando disfunción crónica", indica la médico internista Rodríguez Flores.

Datos oficiales señalan que 1 de cada 3 mexicanos vive con hipertensión.

