Estas son las ventajas de NO depilarte

La depilación femenina es una opción, no una obligación como lo han hecho creer, a pesar de esto están acostumbradas a que el vello corporal debe eliminarse por cuestiones de higiene y estética.

Las piernas, axilas, genitales y en diferentes partes comienzan a crecer vellos desde la pubertad y te enseñan a que debes eliminarlos constantemente.

Últimamente se ha convertido en una controversia la depilación femenenina, pues muchas mujeres están optando por dejar de hacerlo.

¿Qué tal si ya no quiero hacerlo? ¿Es malo depilarme? ¿Es necesario dejar de hacerlo? y ¿Qué ventajas tendría ya no hacerlo? aquí te presentamos varias ventajas para dejar de hacerlo.

¿Cuáles son las ventajas de dejar de depilarse?

1. Más tiempo para hacer otras cosas.

Una de las mejores ventajas de no depilarse es que te ahorras muchísimo tiempo, ya que depilarse toma mucha dedicación así te lo hagas tú o vayas a algún lugar a que lo hagan por ti y más tardado cuando te haces depilación completa, piernas, axilas, brazos y genitales.

¿Alguna vez has tomado el tiempo que te toma todo esto? Es tiempo valioso que jamás volverá y podrías aprovecharlo en otras cosas, además si tu vello crece rápidamente, seguramente acudes seguido a hacerte las depilaciones cuando con ese tiempo podrías realizar otras cosas para tu cuidado personal.

2. Te proteges contra infecciones.

El vello existe en el cuerpo porque tiene una gran función, el vello no es antihigiénico, se cree que este sirve como almacenante de enfermedades pero no es así, al contrario, el vello ayuda a proteger la vulva y hay estudios que desmuestran que hubo un aumento de enfermedades e infecciones vaginales tras la popularidad del depilado brasileño.

3. Ahorras dinero.

Otra de las grandes ventajas de no depilarte es que ahorras bastante dinero ¿Alguna vez has hecho la cuenta de todo lo que gastas en hacerlo?. Aún si lo haces con los métodos sencillos como con rastrillos y cremas, el gasto es alto, pues los productos para hacerlo no son tan baratos.

Y si utilizas otros métodos como depilación brasileña, con cera, con láser o fotodepilación gastas aún más de lo que te imaginoas, ese dinero podrías utilizarlo en comprar cosas más interesantes.

4. Protección para tu cuerpo.

El resto del vello que tienes en el cuerpo sirve también como protección, pues así como el púbico sirve para proteger a la vagina, el de piernas y brazos también cumplen con una función similar.

Estos te protegen de los rayos UV del sol que afectan también drásticamente tu piel, eliminando los vellos estás dejando que los rayos UV afecten directamente a tu piel, por otro lado, los vellos también tienen la función de capturar el polvo y la suciedad del ambiente.

5. No más molestias por irritación.

Depilarse causa molestias leves que en ocasiones suelen ser muy intensas, pues al hacerlo la incomodidad más grande es la irritación que esto provoca. Y no sólo el rastrillo, también la depilación láser, las cremas depilatorias o la cera generan efectos secundarios y te irritan la piel.