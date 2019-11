Estatinas no causan pérdida de memoria en ancianos: estudio

México.- Un estudio publicado en la revista “Journal of the American College of Cardiology" encontró que las estatinas son seguras y no parecen ser la causa de la pérdida de memoria de los ancianos. Las estatinas son los medicamentos más utilizados para tratar enfermedades cardíacas y el colesterol alto.

A pesar de la alta frecuencia en que son recetados, más de la mitad de las personas decide no tomarlas debido a que las considera inseguras y por la supuesta vinculación negativa en la función cognitiva, lo que impacta de manera negativa a la salud puública, indica Katherine Samaras, directora de Obesidad Clínica y Nutrición en el Hospital St. Vincent de Sídney, Australia.

Las estatinas están enfocadas principalmente a reducir los niveles de lipoprotepinas de baja densidad (LDL o colesterol malo), causante de enfermedades cardíacas. También se vincula a dolores musculares, incremento de la probabilidad de diabetes, niveles anormales de enzimas en el hígado y la sangre.

La especialista dijo que en base en el estudio más completo hasta la fecha entre ancianos usuarios de estatinas, no se encontró vínculo con la pérdida de memora. El estudio incluyó a mil 37 ancianos de entre 70 y 90 años de edad a quienes se les realizaron pruebas de congnición y escaneos con resonancia magnética a lo largo de seis años.

Los especialistas concluyeron que no existen sustentos científicos para la preocupación sobre el uso de estatinas en ancianos.