Este entrenamiento te ayuda adelgazar y sólo dura unos minutos

Existen varias maneras para llegar a la meta de adelgazar, pero siempre se deben elegir las más saludables como cambiar estilos de vida enfocados hacia hábitos alimenticios más sanos y a la realización de ejercicio.

Esta última recomendación es parte fundamental que te ayudará a quemar grasa de los lugares donde no la deseas como el abdomen y los glúteos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para lograr adelgazar es necesario que se realice ejercicio, pero no necesariamente tienen que ser largas jornadas en el gimnasio o levantando kilos y kilos con pesas. (En qué consiste la dieta Cohen, para adelgazar sin sacrificios)

Existe un tipo de ejercicio que puede ser sumamente eficaz para adelgazar y que no requiere de mucho tiempo, aparatos complicados o pesas enormes, puedes hacerlo con tu propio cuerpo y aún así ayudarte a lograr tu objetivo.

Este tipo de ejercicios son conocidos como intervalos de alta intensidad (HIIT, de las siglas en inglés "high intensity interval training") que ayudan a eliminar más rápido la grasa.

De acuerdo a la autora del libro "The 20 Minutes", Gretchen Reynolds, casi todos los entrenamientos HIIT requieren de media hora para realizarse y normalmente se componen de unos segundos o minutos de un ejercicio extenuante seguidos de un periodo de descanso corto que se repiten varias veces.

Realizar este tipo de ejercicios ayuda a adelgazar y a mejorar la condición física, disminuye la azúcar de la sangre y la presión arterial.

Existen varios estudios sobre el entrenamiento HIIT, como el publicado en la revista The British Journal of Sports Medicine que se realizó en Brasil y Gran Bretaña en el que se logró determinar que el HIIT practicado de manera cotidiana ayuda a quemar grasa de manera efectiva.

Para practicar el HIIT de manera cotidiana puedes comenzar con una marcha ligera para mejorar la resistencia, luego comenzar con sprints, subir escaleras rápido y tomar descansos.

Otro ejemplo de ejercicio HIIT para principiantes es hacer un sprint de 60 segundos a velocidad máxima y luego descansar 90 segundos caminando o estáticos y repetir cuatro, cinco o tantas veces como se resista.

Solo hay que tener en cuenta que cuando se habla de máxima intensidad es realmente dar todo lo que tengas para que este tipo de ejercicios sea funcional.

Otro ejemplo de rutina HIIT es hacer series de 30 segundos de duración por 10 de descaso de los siguientes ejercicios:

Jumping Jacks

Sentadilla isométrica contra la pared

Flexión

Encogimiento abdominal

Step-up sobre silla

Sentadilla

Fondos de tríceps en silla

Plancha abdominal

Correr en el sitio

Desplantes

Flexión con rotación

Plancha lateral.

Recuerda que si nunca has realizado ejercicio físico de intensidad siempre debes comenzar poco a poco, detenerte si comienzas a sentir molestias. Antes de comenzar este tipo de ejercicios se recomienda una evaluación médica para determinar si se tiene algún impedimento cardiovascular que pudiera ponerte en riesgo durante los entrenamientos.

También debes recordar que no todo puede salir a la primera, lo importante es no desistir, tener en claro los objetivos para que llegues más rápido a tu meta que es adelgazar. Este tipo de ejercicios puedes hacerlos en tu casa ya que no reguieren de mucho espacio ni materiales.