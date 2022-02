Este es el alimento ideal para controlar la diabetes: el pepino

Una investigación realizada por la Universidad de California realizada en ratones encontró que una sustancia que se encuentra en el pepino, es ideal para controlar la diabetes tipo II.

Esta sustancia es conocida como cucurbitacina, que le da el sabor amargo al vegetal, actúa en la reducción de los niveles de glucosa en la sangre, lo que disminuye el riesgo de hipoglucemia.

Esta sustancia puede actuar de manera positiva en el tratamiento del cáncer, indica el estudio publicado en la revista Science.

El estudio en ratones dio a conocer que la curcubitacina reduce hasta en 60 por ciento el riesgo de desarrollar cáncer y en 30 minutos después del consumo puede disminuir los niveles de glucosa en la sangre.

De acuerdo a los autores del estudio, el compuesto redujo de manera considerable la glucosa en la sangre y las mayores reducciones se presentaron hasta cuatro horas después del consumo de pepino.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. La glucosa es su principal fuente de energía. Proviene de los alimentos que consume. Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía. En las personas con diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Luego, la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células.

En general, la diabetes tipo 2 comienza con resistencia a la insulina. Esta es una afección en la que sus células no responden normalmente a la insulina. Como resultado, su cuerpo necesita más insulina para ayudar a que la glucosa ingrese a las células. Al principio, su cuerpo produce más insulina para tratar de que las células respondan. Pero con el tiempo, su cuerpo no puede producir suficiente insulina y sus niveles de glucosa en la sangre aumentan.

Muchas personas con diabetes tipo 2 no presentan ningún síntoma. Si los tiene, los síntomas se desarrollan lentamente durante varios años. Pueden ser tan leves que no los note. Los síntomas pueden incluir:

Aumento de la sed y la micción

Aumento del hambre

Sensación de cansancio

Visión borrosa

Entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos

Llagas que no cicatrizan

Pérdida de peso sin causa aparente

