¿Estos dos remedios ayudan con el dolor de garganta?

Ni el chicle sin azúcar ni los probióticos ayudan a tratar los síntomas ni a acelerar la recuperación del dolor de garganta provocado por una infección bacteriana, informa un nuevo ensayo clínico.

Los médicos pensaban que el chicle edulcorado con xilitol, un sustituto del azúcar, podría recubrir a la garganta y prevenir la propagación de los estreptococos, apuntó el investigador líder Michael Moore, de la Universidad de Southampton, en Inglaterra.

Y algunos médicos pensaban que los probióticos podrían estimular al sistema inmunitario y desplazar a los estreptococos nocivos, añadió.

Algunos habían sugerido que los probióticos podrían incluso combatir a las infecciones virales que provocan dolor de garganta, dijo Moore, profesor de investigación en atención médica primaria.

Pero su equipo no encontró un beneficio significativo de ninguna de las dos cosas en un ensayo clínico de cuatro años en que participaron más de 700 personas que sufrían de dolor de garganta.

Las personas con faringitis estreptocócica deberían atenerse a los remedios probados para aliviar el dolor, concluyó Moore.

"Unos analgésicos orales simples o medicamentos en pastillas que sean anestésicos y antisépticos pueden ofrecer cierto alivio a corto plazo de los síntomas", comentó Moore.

La mayoría de dolores de garganta son provocados por virus. Pero más o menos un 20 por ciento son provocados por bacterias, y las más frecuentes son los estreptococos, dijo Moore.

Solo un análisis de laboratorio puede confirmar la faringitis estreptocócica, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

Pero con frecuencia los antibióticos se usan en exceso para tratar el dolor de garganta. Alrededor de un 70 por ciento de los pacientes con dolor de garganta reciben antibióticos, aunque esos fármacos no hacen nada por tratar una infección viral y no son efectivos para aliviar el dolor de la faringitis estreptocócica, según la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (Infectious Diseases Society of America).

Las preocupaciones sobre la creciente resistencia a los antibióticos llevaron a Moore y a su equipo a evaluar esos dos remedios caseros.

Los participantes del ensayo clínico se dividieron en dos grupos: uno evaluó la utilidad del chicle, y el otro probó los probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que se cree que tienen beneficios para la salud.

Los que usaron el chicle recibieron chicles endulzados con xilitol (un azúcar de abedul) o sorbitol, o les pidieron que no mascaran chicle.

Se ha mostrado que el xilitol inhibe al crecimiento bacteriano y recubre la pared de la garganta; el edulcorante sorbitol no tiene ese efecto, pero se incluyó para evaluar si simplemente generar más saliva podría ayudar a aliviar la garganta.

El grupo de probióticos recibió cápsulas con probióticos reales o un placebo.

El resultado: ni el chicle de xilitol ni los probióticos ofrecieron un tratamiento efectivo de los síntomas de dolor de garganta.

"No hay una escasez de remedios propuestos para el dolor de garganta", señaló el Dr. Jack Ende, presidente del Colegio Americano de Médicos (American College of Physicians). "Un antiguo axioma dice que si se sugieren muchos tratamientos, ninguno en particular en realidad funciona".

Las personas con un simple dolor de garganta deben intentar hacer gárgaras de agua salada, tomar una cucharada de miel o tomar aspirina, ibuprofeno o acetaminofén para sentirse mejor, aconsejó Ende.

Esté atento también a los síntomas típicos del resfriado. Si estornuda y tose, es probable que no tenga una faringitis estreptocócica, dijo.

"Espere a que se vaya, y no vaya al consultorio del médico", apuntó Ende. "No tiene nada que ofrecerle, y lo único que hará es quizá infectar a otros en la sala de espera".

Es más probable que la gente con unos síntomas más graves, como una fiebre alta o glándulas inflamadas, tengan faringitis estreptocócica y deban ir al médico, dijo Ende.

El médico podría recetar antibióticos para la faringitis estreptocócica, pero no se sorprenda si no se los recetan, comentaron Ende y Moore.

"Mejora solo. De verdad", dijo Ende. "Los antibióticos reducen la duración uno o dos días, pero eso es todo".

Pero los CDC apuntan que los antibióticos se recetan en la faringitis estreptocócica para prevenir la fiebre reumática.

El estudio aparece en la edición del 18 de diciembre de la revista CMAJ.

Foto: Pixabay