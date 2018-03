Estos problemas de salud podría causarte una muela rota

Más allá del dolor, una muela rota puede causar complicaciones que pueden prevenirse si te atiendes a tiempo con el dentista, sin embargo, pocas veces se presta atención a las fracturas dentales, sobre todo si no duelen.

No debes considerar que tener una muela destapada es un problema menor, pues puede tener más consecuencias graves para tu salud de los que te imaginas.

Esto es lo que puede causar:

Dolor intenso. Los alimentos pueden quedar atrapados en las fisuras y al pasar el tiempo se pudren y causan infección y esta a su vez un dolor intenso. La infección puede llegar hasta la raíz del hueso y seguir avanzando.

Caries. Esta puede ser provocada por un diente fracturado. Se recomienda quitar la caries y reconstruir la pieza dental afectada, de lo contrario la infección podría llegar al torrente sanguíneo y causar infecciones en otros órganos internos.

Pérdida dental. Si la fisura se contamina el único remedio es la extracción. Esto puede afectar tanto estética y funcionalmente, por la acumulación de comida y sobrecarga en otras piezas dentales.

Sensibilidad dental. Esta es una sensación que responde a estímulos externos a las cosas dulces, frías, calientes o ácidas que puede ser desatada por una muela mal atendida.

Mal olor. La acumulación de bacterias propicia el mal olor proveniente de los alimentos putrefactos en las cavidades molares abiertas.

Tener una muela o diente roto no debe considerarse un mal menor, aunque no cause dolor debe ser atendida de inmediato.