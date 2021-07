Estos son los beneficios de dos cervezas al día: ayuda a disminuir el riesgo de diabetes

De acuerdo a un estudio publicado en la revista Spanish National Research Council (CSIC), el consumo de dos cervezas al día puede ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar diabetes.

Este beneficio se dio, de acuerdo al estudio, en varones de mediana edad. Los resultados del estudio se derivan de anteriores estudios sobre el tema y que defendían el consumo de dos cervezas al día.

Sin embargo, el estudio recalca que el consumo excesivo de alcohol puede derivar en el desarrollo de la enfermedad, por lo que la ingesta debe ser siempre moderada.

El estudio indica que las mujeres en cambio deben consumir únicamente una cerveza diaria para obtener este beneficio en la salud.

El estudio también encontró que el consumo moderado de cerveza ayuda a prevenir alteraciones cardiovasculares, fracturas o desgastes óseos en personas de la tercera edad.

En el se descarta que se el consumo de una o dos cervezas al día se vincule con la aparición de grasa abdominal.

Estos beneficios, aclara el estudio llamado Moderate Consumption of Beer and Its Effects on Cardiovascular and Metabolic Health: An Updated Review of Recent Scientific Evidence, son asociados al estilo de vida, género, edad y genética.

Otros beneficios de la cerveza para la salud

De acuerdo a la Fundación para el Corazón, la cerveza es rica en vitaminas, proteínas, ácido fólico y antioxidantes, algunos estudios apuntan que su consumo moderado se asocia a beneficios cardiovasculares, de salud ósea y hasta contra la obesidad. Eso sí, siempre dentro de una alimentación equilibrada.

La cerveza, cuando se consume moderadamente aporta nutrientes como

Ácido fólico.

Proteínas.

Carbohidratos, algunos en forma de fibra soluble.

Minerales como el fósforo, silicio, potasio y sodio (este último en poca cantidad).

Vitaminas del grupo B (niacina, piridoxina y riboflavina) y folatos. También es rica en lúpulo una sustancia que contiene polifenoles (flavonoides) con propiedades antioxidantes y efectos beneficiosos sobre el envejecimiento y el riesgo cardiovascular.

El aporte calórico puede variar según los distintos tipos de cerveza y su contenido en hidratos de carbono, pero oscila en torno a las 45 kcal/100 ml de la cerveza tradicional y las 17 kcal/100 ml de la cerveza sin alcohol.

