Estos vegetales debes evitar si quieres controlar la glucosa en la sangre

Agregar vegetales a la dieta siempre es recomendable, sin embargo, bajo ciertas condiciones de salud, existen algunos vegetales que se recomienda evitar o disminuir su consumo.

Para aquellas personas que están pensando en controlar sus niveles de glucosa en la sangre, es esta información, sobre cuáles son los vegetales que reducen la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en el torrente sanguíneo.

Estos vegetales también deben ser evitados por personas con diagnóstico de diabetes, pues aumentan los niveles de azúcar en la sangre al reducir la capacidad del cuerpo para “regularlos”.

Vegetales que aumentan el azúcar en la sangre

Zanahorias Papas Apio de campo (conocida también como chirivía o pastinaca) Betabel Maíz dulce

Debes saber que no tienes que eliminar estos alimentos para siempre de tu dieta, sino que sebes consumirlos de manera seguida debido a que tienen un alto valor de índice glucémico (IG). Esto quiere decir que se descomponen en azúcares con mayor rapidez.

Se recomienda consumir vegetales o verduras IG más bajos, como la lechuga, el brócoli y la coliflor.

La concentración de glucosa en sangre es la cantidad de glucosa que contiene la sangre. La glucosa es un azúcar que procede de los alimentos que comemos, y también se forma y se almacena dentro del cuerpo. Es la principal fuente de energía de las células de nuestro cuerpo, y se transporta a todas y a cada una de esas células a través del torrente sanguíneo.

¿Cuáles son los signos y los síntomas de una concentración alta de azúcar en sangre?

Los signos de la hiperglucemia incluyen:

Orinar mucho: los riñones funcionan expulsando la glucosa sobrante a través de la orina. Las personas con hiperglucemia necesitan hacer pis más a menudo y en mayores cantidades.

Beber mucho: debido a que se está perdiendo mucho líquido a través del pis, se suele tener mucha sed.

Perder peso a pesar de no haber perdido el apetito: si no hay suficiente insulina para ayudar al cuerpo a utilizar la glucosa, este tendrá que descomponer el músculo y la grasa almacenada en un intento de proporcionar combustible a las hambrientas células.

Estar agotado: puesto que el cuerpo no puede utilizar adecuadamente la glucosa como fuente de energía, la persona se puede sentir inusualmente cansada.