Estrés antes de la concepción aumenta al doble de tener una niña

El estrés al momento de la concepción puede hacer que las mujeres embarazadas aumenten hasta al debe las posibilidades de tener una niña, de acuerdo a un trabajo realizado por la Universidad de Granada, España.

Los niveles de estrés durante la concepción fueron medidos a través de los rastros de la hormona cortisol en el cabello de las mujeres que fue medido desde antes de la concepción hasta la semana nueve de embarazo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer mas: Derretimiento del hielo podría despertar a virus antiguos

En el estudio participaron 108 mujeres, cuyos niveles de estrés fueron medidos hasta el parto además de que se les aplicaron pruebas psicológicas. Se encontró que las mujeres que tuvieron periodos de estrés mas severos en antes y unas pocas semanas después de la gestación tenían más concentraciones de estrés que aquellas que habían tenido niños.

Esta investigación indica que se sabe que los problemas de estrés durante el embarazo pueden causar complicaciones tanto a la madre como al bebé, pero que hasta ahora no se han realizado investigaciones para determinar cómo el estrés puede causar problemas antes de la gestación.

Leer mas: Secretario de salud de México no sabe cuando terminará la vacunación covid en el país

En el estudio publicado en la revista Journal of Developmental Origins of Health and Disease y que fue encabezado por María Isabel Peralta Ramírez se indica que el estrés podría activar el "sistema de estrés" en el hipotálamo-pituitaria-glándula suprarrenal, lo que aumentaría la secreción de cortisol que modificaría las hormonas sexuales al momento de la concepción.