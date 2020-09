Estrés: especialista de la UNAM indica cómo disminuirlo con ejercicios simples

México.- El estrés es un mal necesario, pero cuando se vuelve crónico puede afectar de manera negativa la salud en general. Cuando los niveles de estrés son normales, se fomenta la creatividad y la satisfacción pero cuando es crónico fomenta la aparición de enfermedades como trastornos emocionales y enfermedades con manifestaciones físicas como las gastrointestinales y cardiovasculares.

De acuerdo a Argentina Robledo Domínguez, psicóloga de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, el estrés en exceso genera cansancio, ansiedad y enfermedad.

Dijo que las manifestaciones del estrés son la tensión muscular en cuello y hombros, cefalea localizada en el lugar de la nuca, malestar estomacal, sequedad en la boca, taquicardia, sensación de aire y temblores.

Las personas estresadas suelen sentirse irritadas, impacientes, nerviosas o con falta de concentración, negativismo y falta de interés de realizar actividades que eran consideradas placenteras.

Cómo combatir el estrés

El estrés se puede mejorar y disminuir su sensación con la práctica de dos tipos de respiración con los ojos cerrados; la diafragmática, en la que lentamente se dirige el aire hacia el estómago y se conserva ahí por un momento antes de soplar, y la inhalación y exhalación por la nariz hasta escuchar el paso del aire. “Repetir este tipo de respiraciones cinco veces seguidas ayuda a reducir la ansiedad", dijo la terapeuta de la UNAM.

La especialista dijo que este tipo de respiración se debe practicar todos los días acostados en el suelo después de levantarse de la cama. Agregó que la relajación muscular progresiva también puede ser útil, esta consiste en tensar cada parte del cuerpo para luego liberarla, además sirve también reír con frecuencia.

“Es fundamental tener una visión de dónde estamos y a dónde queremos llegar, y de acuerdo a ello establecer plazos y acciones para llegar a metas realistas; también, delegar responsabilidades; ser cordiales; decir no a tareas que no podemos cumplir; descansar lo suficiente; hacer ejercicio; definir las cosas importantes en la vida y desechar las banales; no preocuparse por lo que no se puede controlar; dormir entre 7 y 8 horas y llevar una buena dieta”, finalizó.