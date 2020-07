Estudio: Cuarentena provoca aumento del 'síndrome del corazón roto'

Estados Unidos.- Un estudio publicado el jueves encontró un aumento significativo en el "síndrome del corazón roto" en dos hospitales de Ohio entre algunos pacientes que no tienen coronavirus, lo que sugiere que los factores estresantes físicos, sociales y económicos de la pandemia están causando estragos.

La miocardiopatía inducida por el estrés o el síndrome de Takotsubo, que a menudo se llama "síndrome del corazón roto", se produce cuando los músculos del corazón se debilitan, provocando dolor en el pecho y falta de aliento.

Se presenta como un ataque cardíaco, pero se desencadena por eventos estresantes, no por bloqueos en el torrente sanguíneo.

El estudio se encargó de analizar los factores que propiciaban los niveles de ansiedad en la cuarentena. AFP

Puede ser mortal en casos raros, pero los pacientes generalmente se recuperan en días o semanas.

Investigadores de la Clínica Cleveland estudiaron pacientes en dos hospitales con problemas cardíacos que fueron tratados esta primavera, y los compararon con pacientes con problemas similares en los últimos dos años.

Los pacientes durante la pandemia tenían dos veces más probabilidades de tener el síndrome del corazón roto, según el estudio, que se publicó en la revista médica JAMA Network Open.

El estudio examinó a 1.914 pacientes de cinco períodos distintos de dos meses, incluida una muestra de más de 250 pacientes hospitalizados en marzo y abril, durante el pico temprano de la pandemia.

Miles de personas pudieron sufrir síntomas a los relacionados con el estudio. AFP

El estudio concluyó que el aumento probablemente estaba relacionado con el "estrés psicológico, social y económico" causado por la pandemia, que incluye "cuarentena impuesta, falta de interacción social, reglas estrictas de distanciamiento físico y sus consecuencias económicas en la vida de las personas".

"La pandemia ha creado un entorno paralelo que no es saludable", dijo el Dr. Ankur Kalra, el cardiólogo que dirigió el estudio. "El distanciamiento emocional no es saludable. El impacto económico no es saludable.

Lo hemos visto como un aumento en las muertes sin coronavirus, y nuestro estudio dice que la miocardiopatía por estrés ha aumentado debido al estrés que ha creado la pandemia.

En muchos países, la cuarentena está lejos de terminar. AFP

La nueva investigación no examinó si había alguna conexión entre el síndrome del corazón roto y el estrés de tener coronavirus, o ver a un familiar sufrir la enfermedad. Los pacientes en el estudio fueron evaluados para Covid-19 y ninguna de sus pruebas resultó positiva.

Las autoridades de salud pública en los Estados Unidos y en el extranjero han dado la alarma sobre el impacto del coronavirus en la salud mental, prestando especial atención al aislamiento de la vida socialmente distante.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en mayo que "el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas ya es extremadamente preocupante".

Nuestro trabajo proporciona credibilidad a los otros riesgos para la salud que la pandemia ha creado, dijo Kalra.

El nuevo estudio no encontró ningún cambio significativo en la tasa de mortalidad entre pacientes pre-pandémicos y aquellos que fueron hospitalizados en marzo y abril de este año, dijeron los investigadores.

