Estudio de Puerto Rico dice que el losartán puede ayudar a tratar la covid-19

Un estudio puertorriqueño encontró que un medicamento utilizado de manera común en pacientes con hipertensión puede ayudar a combatir daños ocasionados por la enfermedad Covid-19, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El estudio se realizó con el medicamento conocido como losartán y se encontró que cuando el losartán entra en contacto con las células, impide que estas sean dañadas por el nuevo coronavirus.

Dicho estudio estudio fue realizado por el profesor Pablo Altieri, quien se desempeña como docente del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y en el Caribe, de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. El profesor usó losartán en al menos 70 pacientes en el país.

Se encontró que tanto el losartán como el enalapril, se están usando como medicamentos contra el coronavirus en Puerto Rico con buenos resultados. Ambos medicamentos son usualmente recetados a pacientes con problemas de hipertensión y cardiovasculares y se administran a pacientes con coronavirus internados en cuidados intensivos.

Los resultados a detalle del estudio serán publicados a la brevedad, indicó el profesor, pero en conclusión a dicho estudio, dijo que los pacientes que eran sometidos a tratamientos con dichos medicamentos tenían menos afectaciones que quienes no los tomaban.

El estudio derivó de la observación de que los pacientes que previo a la infección por coronavirus ya tomaban dichos medicamentos, estos tenían menos complicaciones que los que no lo tomaban, dijo el doctor.

Explicó que el tratamiento funciona bloqueando las "identaciones" que el coronavirus usa como puerta de entrada a las células sanas para infectarlas, pero que el losartán y el enalaprin ocupan dichas "identaciones" e impiden que el coronavirus las utilice. El médico dijo que este tratamiento es accesible y que puede ser utilizado en cualquier parte del mundo.

"En mi práctica no he visto pacientes que estén usando Losartan y hayan adquirido la enfermedad -coronavirus- en grado severo. Por tal razón, puede ser que veamos más pacientes jóvenes adquiriendo el virus. No están usando Losartan porque son muy jóvenes para ser hipertensos y su uso no es indicado", explicó el médico.

La isla de Puerto Rico contabiliza un total de 56 mil 412 casos de coronavirus y han fallecido 758 personas por su causa. Mientras que en el mundo se ha llegado al acumulado de 39 millones 393 mil 994 casos y a un millón 105 mil 462 muertes.

Estados Unidos, India, Brasil y Rusia son los países que tienen más número de casos. Tan sólo ayer se sumaron 383 mil 618 casos nuevos en el mundo. Los países europeos han comenzado a presentar un nuevo repunta, lo que ha llevado a España y Francia a aparecer de nuevo en el top 10 de los países con más casos de coronavirus, la Unión Europea no descarta imponer otra vez reglas de cuarentena más severa.

En tanto no se tiene todavía una vacuna aprobada ni un tratamiento específico para hacer frente a la enfermedad. Las autoridades siguen recomendando sana distancia, lavado de manos y uso de cubrebocas en espacios cerrados.