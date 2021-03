Estudio: el Viagra puede prolongar la vida de los hombres con esta enfermedad

Estados Unidos.- Tomar Viagra hace más que mejorar el rendimiento de los hombres en la cama: también puede ayudar a las personas con enfermedad de las arterias coronarias a vivir más tiempo y a tener un menor riesgo de sufrir un nuevo ataque cardíaco, según un nuevo estudio.

Los problemas de potencia son comunes en los hombres mayores y ahora nuestro estudio también muestra que los inhibidores de la PDE5 pueden proteger contra el ataque cardíaco y prolongar la vida, dijo el autor principal del estudio, Martin Holzmann, profesor adjunto de medicina.

La impotencia, también conocida como disfunción eréctil, puede estar relacionada con un flujo sanguíneo deficiente y puede ser una señal de advertencia temprana de enfermedad cardíaca en hombres sanos, anotaron los autores.

Los sujetos comenzaron a tomar algún tipo de fármaco para la disfunción eréctil al menos seis meses después de su ataque cardíaco o procedimiento cardíaco.

Aproximadamente 16.500 de los hombres tomaron Viagra, Cialis o algún otro fármaco PDE5, mientras que los demás tomaron alprostadil inyectado.

En caso contrario al estudio, también es sabido que el exceso de este fármaco puede tener efectos negativos en el corazón de quien lo consume. AFP

Los investigadores siguieron la salud de los hombres durante un promedio de casi seis años, durante los cuales murieron alrededor de 2.800 de ellos.

Los que tomaban un fármaco PDE5 tenían un riesgo 12 por ciento menor de morir durante ese seguimiento que los hombres que tomaban alprostadil, informó el equipo en el Journal of the American College of Cardiology.

Los hombres que tomaban un fármaco PDE5 también tenían un riesgo menor de sufrir un nuevo ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca o la necesidad de una angioplastia o un procedimiento de derivación que los que recibieron alprostadil, según el informe, que no contaba con financiación de la industria farmacéutica.

La protección dependía de la dosis, lo que significa que cuanto más frecuentemente un hombre usaba un inhibidor de la PDE5, menor era su riesgo.

Holzmann advirtió que el estudio no fue diseñado para probar una relación de causa y efecto, diciendo que otros factores podrían estar en juego.